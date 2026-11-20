A Mobile woman says an out-of-state law firm's local counsel may have been simply a figurehead for an alleged scheme to exploit accident victim claims throughout Alabama.
The allegation came in a Nov. 10 filing by attorneys for Mobile resident Lisa Edwards, who is suing her former legal team over its handling of an injury claim following a Dec. 13, 2024, accident on Airport Boulevard.
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