A chain of accident-injury clinics caught in an expanding deceptive trade practices case has shut down in Alabama, according to lawyers, as a legal standoff with prosecutors over corporate disclosures reaches new levels of tension.
Elliott Bell, the attorney for South Alabama Medical & Rehab and numerous other clinics named in a civil fraud complaint, shared that news with Mobile County Circuit Judge Michael Windom during a hearing late last month. Those closures — which have been required under a court order — have affected clinics in Montgomery, Homewood and Huntsville, and follow the shuttering of a clinic located in Mobile last year.
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