Mobile Police MPD Blotter

A certified nursing assistant at an assisted living facility in Mobile was arrested after she allegedly grabbed and twisted a male resident’s penis and hit him several times during an incident on Oct. 29, court records revealed. 

According to a criminal complaint filed in Mobile County Circuit Court Wednesday, Terrah Bartholomew allegedly abused a resident of Ashland Place Health and Rehabilitation while working at the Tuscaloosa Street facility. Lagniappe Daily has chosen not to identify the individual Bartholomew is accused of abusing.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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