Coastal Resources Tony Kennon

Orange Beach Mayor Tony Kennon has a second office on the south end of the city’s Coastal Resources Building, where police were called on Sept. 2, 2024.

 

 Staff graphic

Internal city reaction surrounding a Labor Day 2024 domestic violence call and investigation at the Coastal Resources Building in Orange Beach has been revealed in an ethics complaint filed last month against Mayor Tony Kennon by three City Council members.

The complaint details how weeks after council members were shown police body camera footage in which Kennon is seen speaking through a cracked door with officers around 1 a.m. on Sept. 2, 2024 about a domestic violence call, he threatened his fellow elected officials for wanting to release it during an April 21 executive session.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription