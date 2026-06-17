Internal city reaction surrounding a Labor Day 2024 domestic violence call and investigation at the Coastal Resources Building in Orange Beach has been revealed in an ethics complaint filed last month against Mayor Tony Kennon by three City Council members.
The complaint details how weeks after council members were shown police body camera footage in which Kennon is seen speaking through a cracked door with officers around 1 a.m. on Sept. 2, 2024 about a domestic violence call, he threatened his fellow elected officials for wanting to release it during an April 21 executive session.
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