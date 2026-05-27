Whether the federal government can continue raiding construction sites without warrants and using certain methods to confirm detainees’ legal status during Immigration and Customs Enforcement raids is now at the forefront of a federal lawsuit.
Federal Judge Jeffrey Beaverstock heard arguments Wednesday from attorneys representing Leonardo Garcia Venegas, a U.S. citizen and Baldwin County construction worker, and the Department of Homeland Security on whether to pause some ICE raids in southern Alabama while the lawsuit plays out.
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