Pinto-Slab-Crane-al-ports-still-photos-1429_edited.jpeg

Alabama Port Authority cranes handle cargo at the Pinto Island Terminal.

 Courtesy of the Port of Mobile

Container traffic at the Port of Mobile fell again last month as tariff uncertainty and global trade volatility continued to weigh on shipping activity, according to a new report from the Alabama Port Authority.

Containerized volumes totaled 41,928 twenty-foot equivalent units (TEUs) in November, which is a 8.7 percent decline from the prior month, Port Authority Director Doug Otto stated in a December report scheduled for presentation to the Port Authority Board of Directors on Tuesday, Dec. 16.

Containerized Cargo Alabama Port 2025

Graphic by the Alabama Port Authority

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

