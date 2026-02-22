Garrett Robertson (left) and Herber Rivas

Garrett Robertson (left) and Herber Rivas were identified as the victims in a fatal sewer accident Monday, Aug. 11. (Robertson photo by Mudder Photography; Rivas photo by Adam Green. Both via Facebook)

A Semmes-based construction company faces fines totaling more than $250,000 after federal officials determined more than a dozen severe safety violations last year when two men died at a Mobile sewer worksite.

The U.S. Department of Labor announced Feb. 17 that its Occupational Safety and Health Administration investigation found “numerous safety hazards” were identified at a West Mobile worksite where Garrett Robertson, 31, and Herber Rivas, 50, died.

