Mobile city councilors approved a more than $800,000 contract to make Water Street more pedestrian friendly Tuesday. However, the Interstate 10 Mobile River Bridge and Bayway project could affect how the city chooses to address the thoroughfare’s issues.

For the price of exactly $829,923, Volkert Inc. will commission studies of Water Street’s traffic patterns and engineer a solution that will help the city in its effort to revitalize Mobile’s riverfront, Mobile Chief of Staff James Barber said during the council’s pre-meeting work session Tuesday morning. In December 2023, city officials revealed plans to develop River Walk Plaza next to the Arthur Outlaw Mobile Convention Center, which will feature a hotel, condominiums, office space, restaurants, retail and more.

