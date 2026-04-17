Animal shelter rendering

A rendering of Mobile's new animal shelter (Provided by the city of Mobile)

Mobile’s stray dogs and cats will soon have a new, roomier home after the Mobile City Council approves a $6.3 million building contract.

Next week’s City Council agenda includes a first-reading of an agreement with Rogers & Willard Inc. to transform a defunct TV station at 1668 West Interstate 65 Service Road on six acres into a more spacious, modern replacement for the city’s decades-old shelter on Owens Street.

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