Randall Dueitt

Mobile County Commissioner Randall Dueitt

The city of Mobile has failed to make rent payments for multiple months for space inside Government Plaza, Mobile County officials allege.

Prior to ending a regular meeting Monday morning, Dec. 8, Commissioner Randall Dueitt addressed the issue publicly, pressing the city over unpaid rent for use of the county’s downtown facilities, saying the county has been left carrying the costs and may be forced to consider eviction or legal action.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In