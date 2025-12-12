The Chastang Landfill

The Chastang Landfill south of Mt. Vernon. (Alabama Department of Environmental Management).

Mobile County commissioners on Monday unanimously rejected a city of Mobile proposal to more than double the Chastang Landfill’s intake and open the site to waste from 18 counties across three states.

The vote followed more than an hour of public comments and questioning in which commissioners raised concerns about community impact, the project's compliance with the county's solid waste plan and opposition from residents living near the site, which sits just south of Mt. Vernon.

