Prostitution

Brett Easterbrook (left) and Kory Welsey. 

 Little Tree Project

Criminal complaints filed in Escambia County Circuit Court Monday have revealed that local and state political figures caught in a prostitution sting last week allegedly attempted to pay for sex with people they thought were sex workers under the age of 19. 

Former Satsuma City Schools Board President Kory Wesley and Alabama House Rep. Brett Easterbrook, R-Fruitdale, on Oct. 1 allegedly responded to online ads posted by undercover police posing as escorts and underage sex workers. From there, officers lured them to a sting site at an Atmore hotel. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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