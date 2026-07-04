Mobile may not have participated in the United States’ creation, but the city visited over the years by half a dozen sitting presidents played a major role during the republic’s 250-year history according to local historians.
Founded by French explorers in 1702, Mobile was 74-years-old by the time America’s Founding Fathers declared independence from Great Britain and launched an experiment in self-government.
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Good article. Thanks.
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