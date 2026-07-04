Mobile America 250 image

Mobilians marched down Government Street on July 4, 1916 to promote national defense “preparedness.” Photo courtesy of the Erik Overbey Collection, The Doy Leale McCall Rare Book and Manuscript Library, University of South Alabama.

 

 

Mobile may not have participated in the United States’ creation, but the city visited over the years by half a dozen sitting presidents played a major role during the republic’s 250-year history according to local historians.

Founded by French explorers in 1702, Mobile was 74-years-old by the time America’s Founding Fathers declared independence from Great Britain and launched an experiment in self-government.

Fort Conde
Battle of Mobile bay painting

The Battle of Mobile Bay of August 1864 as depicted by Louis Prang in an 1886 painting (Public domain photo courtesy of the Library of Congress via Wikimedia Commons).
The real ‘Private Ryan’: Famed war film holds deep meaning for SHC’s Niland
Gerald Ford Mobile visit

The Mobile Register’s front page featured a picture of President Gerald Ford and Coach Paul "Bear" Bryant together, with Ford wearing the legendary coach’s signature houndstooth hat during a campaign stop in 1976.

 
President-elect Donald Trump returns to Mobile

Trump11

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(1) comment

D.W. Richards

Good article. Thanks.

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