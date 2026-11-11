Monroe Park in 1916

This photo in the Mobile Public Library's Local History Archives shows Monroe Park in 1916, with its pier and Mobile Yacht Club in the background.

There was a time Mobile residents could escape their growing metropolis for refreshment at bayside parks. Though many are gone, the city is working to reclaim its lost inheritance with new developments.

Of the more than 100 parks managed and maintained by the city of Mobile, only Arlington, Helen Wood and McNally are located on Mobile Bay. All three have kayak launches and waterfront views, but fishing is only allowed at Arlington and Helen Wood, according to the website of the city’s parks and recreation department, although fishing is common along the jetty that protects McNally and the Buccaneer Yacht Club from the bay’s whitecaps.

Brookley by the Bay entrance

Brookley by the Bay's entrance as seen in November 2026.
Monroe Park

Monroe Park as depicted in a 1971 Mobile Press Register story

 
Oscar Wilde Jefferson Davis

After speaking in Mobile, Victorian playwright Oscar Wilde visited former Confederate president Jefferson Davis in Mississippi in 1882. This is a reproduction of the photo Wilde gave Davis. Courtesy of Mobile Public Library's Local History Archive.
Brookley by the Bay rendering

Brookley By The Bay is projected to open in 2027. Rendering courtesy of the city of Mobile.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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(1) comment

Theodore Kearley

Looking forward to these new parks for access to the water. It's well past time.

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