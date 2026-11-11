There was a time Mobile residents could escape their growing metropolis for refreshment at bayside parks. Though many are gone, the city is working to reclaim its lost inheritance with new developments.
Of the more than 100 parks managed and maintained by the city of Mobile, only Arlington, Helen Wood and McNally are located on Mobile Bay. All three have kayak launches and waterfront views, but fishing is only allowed at Arlington and Helen Wood, according to the website of the city’s parks and recreation department, although fishing is common along the jetty that protects McNally and the Buccaneer Yacht Club from the bay’s whitecaps.
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(1) comment
Looking forward to these new parks for access to the water. It's well past time.
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