A new agreement for the distribution of the fortune Walter and Bessie Bellingrath made from bottling Coca-Cola leaves little to their famous gardens and gives many millions to three private colleges.
For years, the trustees of Bellingrath Gardens and Home Foundation, Huntingdon College, Rhodes College and Stillman College debated how much money they should receive from the trust Walter Bellingrath created in 1950, which aimed to fund the floral wonderland his wife, Bessie, fashioned from a Theodore fishing camp, as well as the Christian higher education of future generations in Montgomery, Memphis and Tuscaloosa, into the future.
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