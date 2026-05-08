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‘Cowboy' Bob Clark, fearless defender, rides off at 83

Robert “Cowboy Bob” Clark walked into courtrooms with cowboy boots, a legal pad, and always prepared for a fight. Notoriously, he would often exit after defying odds with victories and rattling jurors and judges with his quips.

Robert Fulton "Cowboy Bob" Clark (Provided)

Robert Fulton "Cowboy Bob" Clark (Provided)

The longtime Mobile criminal defense attorney, known for championing "the underdog" and defending high-profile cases, died around 11 p.m., Wednesday, May 5, in Pensacola. He was 83.

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Robert Fulton "Cowboy Bob" Clark (Provided)
Attorneys Jeff Deen (left) and Bob Clark

Attorneys Jeff Deen (left) and Bob Clark (Provided)
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Bob Clark (Provided)
Cowboy Bob Clark

Cowboy Bob Clark on the cover of Mobile Bay Magazine in October 2000.
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Bob Clark (left) and Gordon Armstrong (Provided)
Bob Clark (left) and his daughter, Nikki (Provided)

Bob Clark (left) and his daughter, Nikki (Provided)
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Bob Clark's granddaughter once had to dress as her favorite storybook character for a school assignment. She went as her grandfather and made the costume herself. She explained to her teacher he was, in fact, in a book — "Mobile's Legal Legacy." She graduates high school next week. (Provided)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

MBM

Everyone loved Cowboy Bob--I never handled criminal cases, but enjoyed listening to tales of his exploits and his witty repartee. They broke the mold after Bob!

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