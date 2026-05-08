Robert “Cowboy Bob” Clark walked into courtrooms with cowboy boots, a legal pad, and always prepared for a fight. Notoriously, he would often exit after defying odds with victories and rattling jurors and judges with his quips.
The longtime Mobile criminal defense attorney, known for championing "the underdog" and defending high-profile cases, died around 11 p.m., Wednesday, May 5, in Pensacola. He was 83.
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< AC24E:465 DE2E6 2?5 7656C2= 4C:>:?2= 5676?D6 7@C >@C6 E92? d_ J62CD] ~C:8:?2==J 7C@> ?@CE9 p=232>2[ 96 D6CG65 :? E96 |2C:?6 r@CAD 7@FC J62CD 27E6C 9:89 D49@@=[ 2EE6?565 E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 2?5 62C?65 2? F?56C8C25F2E6 568C66 W`hefX 2?5 9:D ;FC:D 5@4E@C2E6 W`hf_X :? F?56C 7:G6 J62CD 2?5 3F:=E 2 42C66C 2C@F?5 C6AC6D6?E:?8 5676?52?ED @E96CD >:89E ?@E E@F49]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 C6?@H?65 2EE@C?6J :D DFCG:G65 3J 9:D E9C66 52F89E6CD[ pD9=6J[ }:<<: 2?5 p?86=2[ 2?5 6:89E 8C2?549:=5C6?] w:D 6I\H:76[ r2C@= r=2C<[ H2D H:E9 9:> :? 9:D 7:?2= 52JD] }:<<: r=2C< D2:5 96C A2C6?ED 925 366? 5:G@C465 7@C bg J62CD[ 3FE C6>2:?65 4=@D6[ DA6?E 9@=:52JD E@86E96C 2?5 E@=5 6249 @E96C E96J =@G65 6249 @E96C 367@C6 96 5:65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmw:D :?E6C>6?E H:== 36 yF?6 `a 2E q2CC2?42D }2E:@?2= r6>6E6CJ @? }2G2= p:C $E2E:@? !6?D24@=2] pEE6?566D >FDE >66E 3J `aib_ A]>] 2E ~=:G6 q2AE:DE r9FC49 (2CC:?8E@? r2>AFD[ `_b (] (:?E9C@A pG6] :? !6?D24@=2[ E@ 36 6D4@CE65 @?E@ E96 32D6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9amr@H3@J :? 4@FCEk^9am
kA 5:ClQ=ECQm%@ 9:D 76==@H =2HJ6CD[ r=2C< H2D 2 4@?EC25:4E:@? @7 3C2D9 2?5 4@>32E:G6[ 3FE D:>F=E2?6@FD=J 7F??J[ =@J2= 2?5 86?6C@FD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmy677 s66?[ 2 =@?8E:>6 =2H A2CE?6C[ D2:5 r=2C<’D A6CD@?2 4@F=5 ?665=6 2 ;F586[ 492C> 2 ;FCJ[ D9@4< E96 AF3=:4 H:E9 2 @?6\=:?6C 2?5 E96? 6IA=@56 :?E@ 9:D ?6IE 4@FCEC@@> C@56@]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w:D 2EE:EF56 H2D E92E 96 925 2 DEC@?8 D6?D6 @7 5676?5:?8 E96 F?56C5@8[” s66? D2:5] “w6 36=:6G65 :? 8@:?8 E@ EC:2=] w6 =@G65 E@ ECJ 42D6D]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C<’D C6AFE2E:@? H2D 3F:=E @? 4@?7C@?E2E:@?] w6 4@F=5 DA2C H:E9 A@=:46[ AC@D64FE@CD 2?5 ;F586D[ 3FE s66? D2:5 96 H2D 5C:G6? 3J 2 566A 36=:67 E92E E96 244FD65 56D6CG65 2 C62= 5676?D6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%92E C6AFE2E:@? 7@==@H65 r=2C< E9C@F89 D@>6 @7 |@3:=6’D >@DE >6>@C23=6 4C:>:?2= 42D6D] w6 C6AC6D6?E65 7@C>6C &?:G6CD:EJ @7 p=232>2 7@@E32== A=2J6C $96C>2? (:==:2>D 2?5[ H:E9 s66?[ 5676?565 7@C>6C |@3:=6 r@F?EJ r:C4F:E yF586 w6C>2? %9@>2D] w6 2=D@ 92?5=65 >2;@C 7656C2= 5CF8 42D6D 2?5 4@FCE\2AA@:?E65 42A:E2= >FC56C 42D6D H96? E96 A2J H2D D>2== 2?5 E96 DE2<6D H6C6 =:76 @C 562E9]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< H2D <?@H? 7@C 9:D 4@>>2?5:?8 H:E 367@C6 ;FC@CD 2D H6== 2D 7@C 9:D @7E6? 3=F?E AF3=:4 C6>2C<D] %96 %9@>2D 24BF:EE2= AC@5F465 @?6 @7 r=2C<’D >@DE C6A62E65 4@FCE9@FD6 =:?6D] s66? D2:5 A6@A=6 H6C6 =62G:?8 E96 4@FCEC@@> D2J:?8[ “%92?< v@5[ E92?< v@5[” 27E6C E96 G6C5:4E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< C6E@CE65i “s@?’E E92?< v@5] %92?< q@3 r=2C<[” s66? C642==65 9:> D2J:?8]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“!C24E:4:?8 =2H H:E9 q@3 r=2C< H2D =:<6 A=2J:?8 E6??:D :? 2 A9@?6 3@@E9[” s66? D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? @?6 E9C66\J62C DEC6E49[ s66? D2:5 96 2?5 r=2C< 92?5=65 23@FE `b 42A:E2= >FC56C 42D6D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(6 5:5 2 3F?49 @7 5CF8 42D6D H96? x 7:CDE 42>6 E@ H@C<[ H6 5:5 2 3F?49 @7 42A:E2= >FC56C 42D6D[ E@@[ 23@FE `b @7 E96>[ :? 724E[ :? 2 E9C66\J62C A6C:@5[” s66? D2:5] “p?5 E96J H@F=5 D66< E96 562E9 A6?2=EJ] %96J’C6 C62==J ?6CG6\HC24<:?8]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~?6 @7 E9@D6 42D6D :?G@=G65 |:4926= {:?5D6J[ H9@ H2D EC:65 EH:46 :? E96 `hg` <:==:?8 @7 #@D6>2CJ #FE=2?5] %96 7:CDE EC:2= 6?565 H:E9 2 9F?8 ;FCJ] %96 D64@?5 6?565 :? 2 4@?G:4E:@? 2?5 562E9 D6?E6?46] s66? D2:5 96 92?5=65 2AA62=D E9C@F89 E96 &]$] $FAC6>6 r@FCE 367@C6 {:?5D6J H2D =2E6C 6I64FE65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< 2?5 s66? H6C6 A2:5 S`[___ 2A:646 3J E96 DE2E6 7@C C6AC6D6?E:?8 {:?5D6J[ s66? DE2E65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 36=:6G65 — H6 3@E9 36=:6G65 — 6G6CJ A6CD@? :D 6?E:E=65 E@ 2? 256BF2E6 5676?D6[” s66? D2:5] “xE’D @FC ;@3] p?5 :E’D @FC ;@3 E@ D6CG6 E96 4=:6?E]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9a 5:ClQ=ECQmu:89E:?8 7@C E96 F?56C5@8k^9am
kA 5:ClQ=ECQm%96 “r@H3@J” >@?:<6C >2E4965 r=2C<’D 288C6DD:G6 5:DA@D:E:@? :? 4@FCE[ H9:49 H2D >28?:7:65 3J E96 2EE@C?6J’D =2C86 3F:=5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 H2D 2 =2HJ6C H9@ H@F=5 ?@E 324< 5@H?[” D2:5 r9C:D #233J[ 2 !6?D24@=2 4C:>:?2= 5676?D6 2EE@C?6J H9@ <?6H r=2C< 7@C ?62C=J d_ J62CD]k^Am
kA 5:ClQ=ECQms66?[ H9@’D C64@C565 >2?J @7 9:D 7@C>6C A2CE?6C’D 6IA=@:ED :? D9@CE DE@C:6D[ D2:5 r=2C<’D :?DE:?4E E@ 5676?5 A6@A=6 3682? :? 9:D 49:=59@@5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(96? r=2C< H2D h[ 96 >@G65 H:E9 9:D D:?8=6 >@E96C 2?5 J@F?86C D:DE6C E@ t?D=6J[ ?@CE9 @7 q:C>:?892>] w:D >@E96C H@C<65 2D 2 4=6C< 2E v2J76C’D 2?5 D6?E r=2C< 2?5 9:D D:DE6C E@ v@C82D t=6>6?E2CJ $49@@= 32C67@@E] %96 D49@@= C6BF:C65 DEF56?ED E@ A2J 2 766[ 2?5 @? E96 7:CDE 52J @7 4=2DD[ r=2C<’D E62496C @C56C65 DEF56?ED H9@ 925 ?@E A2:5 E@ DE2?5 FA] xE 92AA6?65 6G6CJ 52J F?E:= r=2C< H2D E96 @?=J @?6 =67E DE2?5:?8]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 H2D 6>32CC2DD65[” s66? DE2E65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< E@=5 9:D >@E96C 96 5:5 ?@E H2?E E@ 8@ E@ D49@@= 2?J>@C6 3FE H@F=5 ?@E D2J H9J] tG6?EF2==J[ 96 4@?7:565 :? 9:D D:DE6C] p 76H 52JD =2E6C[ r=2C< D2H 9:D >@E96C @FED:56 E96 4=2DDC@@> 5@@C 2?5 4@F=5 962C 96C 5C6DD:?8 5@H? E96 E62496C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“{:DE6? 96C6[ :7 J@F 6G6C >2<6 >J D@? E96 DF3;64E @7 C:5:4F=6 7@C D@>6E9:?8 x 42?’E 277@C5 E@ A2J]]][” D96 E@=5 E96 E62496C[ 244@C5:?8 E@ s66?[ H9@ ?@E65 E96 C6AC:>2?5 :?4=F565 D6G6C2= 255:E:@?2= 6IA=6E:G6D] %96 766 H2D ?6G6C >6?E:@?65 :? 4=2DD 282:?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“%92E :?4:56?E 82G6 q@3 2? 6G6C=2DE:?8 =@G6 7@C 9:D >@E96C 2?5 2? 6?5FC:?8 92EC65 @7 A6EEJ EJC2??J[” s66? DE2E65] %92E 567:?:?8 >@>6?E 7@C>65 >F49 @7 r=2C<’D 492C24E6C 2?5 D6E 9:D E@?6 :? E96 4@FCEC@@>]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 5:5?’E 324< 5@H? 7C@> 2?J3@5J[” s66? D2:5] “!@=:46>6?[ ;F586D[ 2?J3@5J H9@ EC:65 E@ AFD9 9:> 2C@F?5]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQms66? C642==65 2 ?6HD :?E6CG:6H 23@FE =2H AC24E:46 :? H9:49 r=2C< C6A62E65 2 72>@FD 4C:>:?2= 5676?D6 >2I:> HC:EE6? 3J p=2? s6CD9@H:EK — 3FE A2C65 5@H? :?E@ 9:D @H? G6CD:@?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“p== 4@AD =:6[” r=2C< D2:5[ 244@C5:?8 E@ s66?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp A9@E@ @7 r=2C< 2?5 s66? DE2?5:?8 @? E96:C @77:46 A@C49 C2? H:E9 E96 BF@E6] s66? D2:5 |@3:=6 !@=:46 s6A2CE>6?E 56E64E:G6D 4FE :E @FE[ A@DE65 :E :? E96 9@>:4:56 5:G:D:@? 2?5 E9C6H E9:?8D 2E :E] {2E6C[ @?6 @7 E9@D6 56E64E:G6D 42>6 E@ r=2C< 7@C C6AC6D6?E2E:@? 27E6C 2?@E96C @77:46C 7:=65 2? :?E6C?2= 2772:CD 4@>A=2:?E 282:?DE 9:>]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“q@3[ J@F <?@H[ 2== 4@AD =:6[” E96 56E64E:G6 E@=5 9:>[ 244@C5:?8 E@ s66?]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(92E 8@6D 2C@F?5[ 4@>6D 2C@F?5[” r=2C< D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmtG6? H:E9 9:D 4C:E:BF6D @7 2FE9@C:EJ[ r=2C<’D 4@==628F6D D2:5 96 H@F=5 36 86?6C@FD E@ 4:G:= D6CG2?ED H96? E96J 4C@DD65 A2E9D H:E9 E96 =2H 2?5 96=5 7:C> E@ E96 4@FCEVD 8F2C5C2:=D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 5:5 ?@E 492C86 E96 =2HJ6CD @C A@=:46 @77:46CD 2?JE9:?8 7@C 9:D D6CG:46D] q6 :E 2 4C:>:?2= 492C86[ 2? 6E9:4D 4@>A=2:?E[ @C 2 5:G@C46[” s66? DE2E65] “u@C 6I2>A=6[ H6 C6AC6D6?E65 w6C>2? %9@>2D 7@C 7C66]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmuFCE96C[ s66? 6IA=2:?65 r=2C< AC624965 E92E “2 >2? 925 2 C:89E E@ =:6 E@ 9:D H:76 2?5 E96 x#$[ 3FE 96 D9@F=5 ?6G6C =:6 E@ 2 ;F586[” 2?5 r=2C< @?46 D4@=565 9:> 7@C 2446AE:?8 2 7C66 366C 7C@> 2 H2:EC6DD] r=2C< 6IA=2:?65 :E H2D DE62=:?8 7C@> E96 @H?6C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm#233J 25565 r=2C< C67FD65 E@ C6AC6D6?E “D?:E496D” H9@ H2?E65 E@ 4@@A6C2E6 282:?DE @E96CD E@ 82:? 2? 25G2?E286]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9a 5:ClQ=ECQmr@>:4 C6=:67k^9am
kA 5:ClQ=ECQm |:4926= |FCA9J[ 2 |@3:=6 2EE@C?6J[ 42==65 r=2C< 2 “=686?52CJ A6CD@?]” s6DA:E6 E96 D6C:@FD?6DD @7 9:D AC@76DD:@?[ 96 D2:5 r=2C<VD D6?D6 @7 9F>@C H2D D64@?5 E@ ?@?6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm|FCA9J D2:5 96 C2? H:E9 r=2C< 5FC:?8 =F?49 3C62<D 7C@> E96 5@H?E@H? *|rp 5FC:?8 E96 >:5\`hg_D E9C@F89 E96 >:5\`hh_D] %96 C@FE6 H6?E 5@H? v@G6C?>6?E $EC66E E@ p?? $EC66E[ E96? @G6C E@ s2FA9:? $EC66E 2?5 324< E@ E96 *|rp]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“q@3 E@=5 DE@C:6D E96 H9@=6 H2J[ 2?5 H6 =2F8965 2D 92C5 2D H6 C2?[” |FCA9J D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~?6 ?@E@C:@FD =:?6 7C@> r=2C< :?G@=G65 2 a_`a 42D6 H96C6 2 (:=>6C >2? H2D 244FD65 @7 92G:?8 D6IF2= C6=2E:@?D H:E9 2 >:?:2EFC6 9@CD6] |FCA9J D2:5 96 H2D @? 2? 6=6G2E@C H:E9 r=2C< H96? 2 DE2E6 EC@@A6C 2D<65 r=2C< 23@FE E96 42D6[ 2?5 D2:5 96 4@F=5 ?@E 36=:6G6 r=2C< 925 E2<6? :E]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(6==[ H9@ 6=D6 H@F=5 E96 8FJ 9:C6 3FE 2 4@H3@Jn” |FCA9J C642==65 r=2C< D2J:?8]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm|FCA9J E96? 2D<65 r=2C< H92E 96 A=2??65 E@ E6== E96 ;FCJ]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“(6==[ 2>@?8 @E96C E9:?8D[ xV> 8@??2 E6== E96 ;FCJ 96 H2D =@@<:?8 7@C 2 DE23=6 C6=2E:@?D9:A[” r=2C< D2:5[ 244@C5:?8 E@ |FCA9J]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< 72>@FD=J 2C8F65 :? E96 42D6 E92E “?@H96C6 :? E96 DE2EFE6D 5@6D :E D2J J@F 42?’E ,92G6 D6IF2= C6=2E:@?D. H:E9 2 9@CD6]” q6DE:2=:EJ H2D 4C:>:?2=:K65 :? p=232>2 3J 2 =2H =2E6C A2DD65 :? a_`c]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm|FCA9J 2=D@ C642==65 C:5:?8 E96 6=6G2E@C E@ 7=@@C EH@ :? E96 ?6H=J 3F:=E v@G6C?>6?E !=2K2]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm”pD H6 8@E @77 @? EH@[ 2 =25J 2D<65[ ‘(9:49 H2J 5@ x 8@n’ s@>6DE:4 G:@=6?46 4@FCE H2D =67E[ 5:G@C46 4@FCE H2D E@ E96 C:89E] q@3 96=5 E96 5@@C @A6? 2?5 D2:5[ ‘q62E6CD E@ =67E[ 4962E6CD E@ E96 C:89E]’ x E9:?< 96 H2D E96 36DE]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp?E:4D 7@==@H65 E96 =2HJ6C @FED:56 E96 4@FCE9@FD6[ H:E9 r=2C<’D A6CD@?2= =:>@FD:?6[ 96’5 A2C< @FED:56 9:D 9@>6 @? ~=5 v@G6C?>6?E $EC66E[ H96C6 96 @7E6? C2==:65 76==@H 2EE@C?6JD E@ 9:D 9@E EF3]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpE @?6 @7 9:D 52F89E6CD’ H655:?8 C646AE:@?D :? 5@H?E@H? |@3:=6[ s66? D2:5 r=2C< H2D C6A62E65=J C6>:?565 3J 8F6DED E@ A2J E96 32?5 2?5 C6EFC? 2 3@CC@H65 EFI65@] s66? D2:5 r=2C< 7:?2==J 8C6H :CC:E2E65 E@ E96 A@:?E 96 D9@G65 D6G6C2= 9F?5C65\5@==2C 3:==D :?E@ 2 9@C? A=2J6C’D 36== 2?5 DEC:AA65 @77 E96 C6?E2= EFI65@]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmw6 =67E :? 4@H3@J 3@@ED[ 42CCJ:?8 2 3@EE=6 @7 492>A28?6]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“p ECF6 4@H3@J[” s66? D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm#233J ?@E65 r=2C<’D 2AE:EF56 H:E9 E96 =2H =65 E@ D6G6C2= C6>2C<23=6 762ED[ E@@] w6 D2:5 r=2C< @?46 H2D 23=6 E@ DF446DD7F==J 2C8F6 7@C 2 ;F586 E@ @C56C =2H 6?7@C46>6?E E@ C6EFC? 2 >2?’D >2C:;F2?2] p?@E96C 42D6 D6G6C2= =2HJ6CD C6>6>36C65 :?G@=G65 2 >2? 492C865 27E6C 9:D H:76 H2D 7@F?5 5625 :? E96 ECF?< @7 2 42C :? |@3:=6] #233J D2:5 E96 >2? 42==65 2FE9@C:E:6D E@ C6A@CE 96C >:DD:?8[ H2D E@=5 D96 925 E@ 36 8@?6 ac 9@FCD 367@C6 2 C6A@CE 4@F=5 36 7:=65 2?5 C6A=:65[ “x’== 42== 324<]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm#233J 6IA=2:?65 E92E r=2C< 2C8F65 D6=7\5676?D6[ 2?5 E96 >2? H2D 24BF:EE65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmx? E96 a___D[ r=2C< 2=D@ H2D A2CE @7 E96 =682= 5676?D6 E62> 7@C 72>:=J >6>36CD :?5:4E65 :? E96 v@=5:? x?5FDEC:6D 42D6 @G6C 2==682E:@?D @7 CF??:?8 2 C24<6E66C:?8 :?7=F6?465 4@CCFAE @C82?:K2E:@? W#xr~X] (9:=6 E96 4@>A2?J E@@< 2 8F:=EJ A=62[ 2== E96 72>:=J >6>36CD H6C6 4=62C65 @7 492C86D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< C646:G65 E96 p=232>2 rC:>:?2= s676?D6 {2HJ6CD pDD@4:2E:@?’D #@56C:4< q655@H {:76E:>6 p49:6G6>6?E pH2C5 :? `hge 2?5 `hhg[ @?6 @7 @?=J EH@ =2HJ6CD 6G6C E@ 36 C64@8?:K65 EH:46]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9a 5:ClQ=ECQmq@@ED[ 3F4<=6D 2?5 9@CD6D9@6Dk^9am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< H2D ?@E 2=H2JD <?@H? 2D “r@H3@J]” %9@D6 4=@D6 E@ 9:> 6IA=2:?65 E96 ?:4<?2>6 E@@< 9@=5 @G6C E96 J62CD] qFE :E H2D 2 A6CD@?2 96 6>3C2465]k^Am
kA 5:ClQ=ECQms66? 6IA=2:?65 E92E r=2C< “2=H2JD H@C6 4@H3@J 3@@ED 2?5 H6DE6C? DEJ=6 3F4<=6D[” 2?5 4=2:>65 E@ @H? 6G6CJ <:?5 @7 yFDE:? 3@@E >256[ :?4=F5:?8 D?2<6[ 66=[ 6=6A92?E[ @DEC:49[ 2==:82E@C 2?5 :8F2?2 — 6G6CJE9:?8 6I46AE 7@C “F?3@C? 7=J:?8 DBF:CC6=]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~E96C =2HJ6CD 4=2:>65 E96 @C:8:? @7 E96 ?:4<?2>6 DE6>>65 7C@> 2 =2C86 9@CD6D9@6 E2EE@@ 4@?462=65 @? E96 2EE@C?6J’D 324<D:56] w@H6G6C[ r=2C<’D 52F89E6C }:<<: D2:5 E96 ECFE9 :D E96 E2EE@@ 42>6 >@C6 E92? 2 564256 27E6C A6@A=6 DE2CE65 42==:?8 96C 72E96C “r@H3@J]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm$96 C6G62=65 E96 ?2>6 DEF4< 27E6C r=2C< >@G65 E@ |@3:=6[ H96? 76==@H 5676?D6 2EE@C?6J q2CCJ w6DD <6AE D66:?8 9:> :? 4@H3@J 3@@ED 2?5 7:?2==J 2D<65[ “(92E 2C6 J@F D@>6 EJA6 @7 4@H3@Jn”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“%96 @?=J <:?5 @7 D9@6D q@3 r=2C< H@F=5 H62C H6C6 CF??:?8 D9@6D[ 4@H3@J 3@@ED[ @C 3@2E D9@6D H96? 2E E96 36249[” D96 DE2E65] “w6 @H?65 ?@E9:?8 6=D6]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm}:<<: D2:5 96C >@E96C[ r=2C<’D 6I\H:76[ 56D:8?65 E96 72>65 9@CD6D9@6 E2EE@@[ 2?5 96C 72E96C A2:5 2 72>@FD 2CE:DE @FE :? r2=:7@C?:2 E@ :?< :E H9:=6 96 H2D @? E96 (6DE r@2DE 7@C 2EE@C?6J 4@?E:?F:?8 65F42E:@? D6DD:@?D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9a 5:ClQ=ECQm%96 >2? 369:?5 E96 3@@EDk^9am
kA 5:ClQ=ECQmv@C5@? pC>DEC@?8[ 2 |@3:=6 2EE@C?6J 2?5 =@?8E:>6 7C:6?5 @7 r=2C<[ D2:5 96 <?6H 9:> 2D “q@3]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpC>DEC@?8 D2:5 96 H2D 23@FE f H96? r=2C< 42>6 :?E@ 9:D 72>:=J’D =:76 2?5 3642>6 7C:6?5D H:E9 9:D 72E96C[ v@C5@? pC>DEC@?8 yC]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“|J 72E96C 8@E E@ <?@H q@3 E9C@F89 2? 2EE@C?6J C6=2E:@?D9:A 2E 7:CDE[ 3FE E96? E96J 3642>6 72DE 7C:6?5D 3642FD6 E96J H6C6 A6CD@?2=:EJ\H:D6 G6CJ >F49 2=:<6[” pC>DEC@?8 D2:5[ 255:?8 r=2C< H2D 2 7:IEFC6 :? 9:D =:76 2D 2 >6?E@C] r=2C< 2=D@ 82G6 pC>DEC@?8 9:D 7:CDE ;@3[ :?D:DE:?8 96 H@C< 7@C 9:D AC24E:46 :? |@3:=6 C2E96C E92? E2<:?8 2 4=6C<D9:A]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 D2:5[ ‘*@F H@?’E =62C? 2?JE9:?8] *@F 4@>6 H@C< 7@C >6] x’== E6249 J@F 6G6CJE9:?8[’” pC>DEC@?8 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmp H66< 27E6C A2DD:?8 E96 32C 6I2>[ pC>DEC@?8 D2:5 r=2C< 92?565 9:> 2 7:=6 2?5 E@=5 9:> E@ 8@ ECJ 2 ;FCJ EC:2= 7@C 2 >2? 2CC6DE65 5FC:?8 2 “E9C@H\5@H?” 5CF8 C2:5 :? @?6 @7 E96 =@42= AC@;64ED] w6 6IA=2:?65 96 925?’E >6E E96 5676?52?E[ 2?5 ?@E65 96 H2D 369:?5 @? A2J>6?ED 2?5 @?=J >2?2865 E@ A2J 2 Sa__ C6E2:?6C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpC>DEC@?8 2D<65 H92E 96 H2D DFAA@D65 E@ 5@]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“v@ 5@H? 2?5 8:G6 9:> Sa__ H@CE9[” pC>DEC@?8 C642==65 r=2C< D2J:?8] pC>DEC@?8 D2:5 96 8@E E96 >2? 24BF:EE65]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmw6 D2:5 r=2C< H2D 8:7E65 2?5 9:D D<:==D :? E96 4@FCEC@@> H6C6 F?>2E4965]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 925 2 A9@E@8C2A9:4 >6>@CJ[” pC>DEC@?8 D2:5] “p?5 D@ 96 @?=J 925 E@ =@@< 2E 2 7:=6 @?6 E:>6] {@@< 2E 2 DE2E6>6?E @?6 E:>6]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%92E 23:=:EJ[ pC>DEC@?8 D2:5[ H2D 6DA64:2==J G2=F23=6 :? 4C:>:?2= 5676?D6[ H96C6 4C@DD\6I2>:?2E:@? @7E6? 564:56D H96E96C 2 H:E?6DD 9@=5D FA]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< 4@F=5 C6>6>36C D>2== 56E2:=D 7C@> DE2E6>6?ED 2?5 C6A@CED[ E96? FD6 E96> E@ 492==6?86 E6DE:>@?J] qFE pC>DEC@?8 D2:5 9:D 8:7E H2D ?@E @?=J >6>@CJ] xE H2D 2=D@ 9:D 23:=:EJ E@ E2=< E@ ;FC@CD A=2:?=J]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 925 2 9@>6DAF? H2J 23@FE 9:>[ 2?5 2? 2CE @7 E9C@H:?8 ;FDE E96 =:EE=6 42E49 A9C2D6D @FE E96C6[” pC>DEC@?8 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%9@D6 A9C2D6D H@C<65 3642FD6 ;FC@CD F?56CDE@@5 9:>[ pC>DEC@?8 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 E2=<65 E96 =2?8F286 @7 E96 A6@A=6[” pC>DEC@?8 D2:5] “%92E H2D 2 DEC6?8E9]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm~?6 42D6 7C@> pC>DEC@?8’D 62C=J J62CD H@C<:?8 7@C r=2C< :?G@=G65 2 5:DAFE6 @G6C 2 EC2?D4C:AE] r=2C< 9:C65 2?5 A2:5 2 4@FCE C6A@CE6C E@ C64@C5 2 AC@4665:?8[ 2?5 96 =@4<65 9@C?D H:E9 2 ;F586 H96? :E H2D @C56C65 E@ 36 AC@G:565 E@ E96 5:DEC:4E 2EE@C?6J’D @77:46]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“q@3 D2:5[ ‘}@[ E92E’D >J H@C< AC@5F4E] x A2:5 7@C :E[” pC>DEC@?8 D2:5] k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpE 2 962C:?8[ E96 ;F586 @C56C65 E96 EC2?D4C:AE EFC?65 @G6C] pC>DEC@?8 C642==65[ 2?5 r=2C< C6DA@?565 3J 92?5:?8 E96 7:=6D E@ y677 s66?[ H9@ 92?565 E96> E@ pC>DEC@?8[ H9@ H2D :?DECF4E65 E@ =62G6 H:E9 E96>] pC>DEC@?8 EC:65 E@ H2=< @FE[ 3FE E96 ;F586 @C56C65 9:D 32:=:77 E@ DE@A 9:>] w6 D2:5 E96 @77:46C 925 5C2H? 9:D 7:C62C> 2?5 H2D 3=@4<:?8 E96 5@@C] k^Am
kA 5:ClQ=ECQmpC>DEC@?8 82G6 E96 EC2?D4C:AE 324< E@ r=2C<]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“x E@=5 9:> ‘x 2:?’E 86EE:?8 D9@E @G6C E9:D[’” pC>DEC@?8 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmw6 D2:5 :E H2D :?5:42E:G6 @7 r=2C<’D 56E6C>:?2E:@? E@ DE2?5 FA 7@C 5676?52?ED’ C:89ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 H@F=5 7:89E 7@C 9:D 4=:6?ED[” pC>DEC@?8 D2:5] “xE H2D =:<6 EH@ 3F==D 8@:?8 2E :E[ 3642FD6 96 H@F=5?’E 324< 5@H?] w6 H@F=5 ?6G6C 324< 5@H?] w6 5:5?’E 324< 5@H? E@ 2 ;F586] w6 5:5?’E 324< 5@H? E@ 2?J3@5J] w6 E9@F89E 96 H2D C:89E]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm k^Am
k9a 5:ClQ=ECQm{:76 H:E9 r=2C<k^9am
kA 5:ClQ=ECQm}:<<: D2:5 2 49:=59@@5 H:E9 2 72E96C =:<6 r=2C< H2D @?6 76H H@F=5 36 23=6 E@ F?56CDE2?5] k^Am
kA 5:ClQ=ECQm$96 C6>6>36C65 5676?52?ED 244FD65 @7 >FC56C 2?5 5CF8 EC277:4<:?8 D9@H:?8 FA 2E E96 9@FD6 7@C 5:??6C[ 2?5 >6>36CD @7 w6==D p?86=D 2E %92?<D8:G:?8]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm(96? D96 H2D 2C@F?5 `_[ }:<<: D2:5 96C 72E96C E@@< 96C @? H92E D96 E9@F89E H2D 2 EC:A E@ s:D?6J (@C=5] (96? E96J 7=6H :?E@ u=@C:52[ D96 D2:5 2 =:>@FD:?6 A:4<65 E96> FA] $96 H2D D62E65 H:E9 2?@E96C J@F?8 3@J :? 2 E9C66\A:646 DF:E 2?5 H2D 5C:G6? @77 E@ E96 E96>6 A2C<D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“x’> D6?E E@ s:D?6J (@C=5 H:E9 2? 244FD65 5CF8 562=6C’D D@? 2?5 9:D 3@5J8F2C5[” }:<<: DE2E65] “,r=2C<. H6?E 2?5 >6E H:E9 9:D 4=:6?E]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm}:<<: D2:5 96C 72E96C =@G65 E96 4@FCEC@@>[ 2?5 D96 =@G65 H2E49:?8 9:> :? :E] (9:=6 2EE6?5:?8 E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2[ D96 H@F=5 D<:A 4=2DD @? uC:52JD 2?5 4@>6 9@>6 E@ |@3:=6 E@ H2E49 9:> >2<6 9:D 72>@FD 4=@D:?8 2C8F>6?ED]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 H2D 2=H2JD =2C86C E92? =:76[” D96 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< 3C@F89E E92E D2>6 7@C46 E@ 6G6CJE9:?8[ :?4=F5:?8 C6E:C6>6?E] }:<<: D2:5 27E6C =62G:?8 9:D AC24E:46[ 96 >@G65 E@ E96 36249 2?5 564:565 96 H2?E65 E@ C6DE@C6 @=5 3@2ED[ 56DA:E6 ?@E <?@H:?8 9@H]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“qFE ;FDE =:<6 9:>[ 96 92D E@ 5@ E9:?8D @3?@I:@FD=J @G6C E96 E@A[” }:<<: DE2E65] “w6 H6?E 2?5 3@F89E 7:G6 q@DE@? H92=6CD] $A6?E E6?D @7 E9@FD2?5D @7 5@==2CD C69233:?8 E96>[ 2?5 E96J’C6 =:E6C2==J DE:== D:EE:?8 :? 9:D =2H?]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQm%96 72>:=J ;@<6 E9:D H66<[ D96 D2:5[ :D E92E “E96 7:CDE 7:G6 A6@A=6 2E E96 7F?6C2= 86E 2 3@2E]”k^Am
kA 5:ClQ=ECQmr=2C< H2D DE:== =2F89:?8 2?5 7:?5:?8 9F>@C 5FC:?8 9:D C646?E 962=E9 564=:?6[ }:<<: D2:5] w:D 6I\H:76[ r2C@=[ H2D 23=6 E@ 36 36D:56 9:> :? 9:D 7:?2= 52JD[ D96 D2:5] %9@F89 E96J H6C6 5:G@C465 7@C 564256D[ D96 6IA=2:?65 96C A2C6?ED C6>2:?65 4=@D6[ DA6?E 9@=:52JD E@86E96C 2?5 DE:== H6?E @? 52E6D]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“%9@D6 =2DE D6G6C2= 52JD[ 96 <6AE E6==:?8 E96 ?FCD6[ ‘(96C6 :D >J H:76n’ %96:C =2DE H@C5D E@ 6249 @E96C H6C6 E92E E96J =@G65 6249 @E96C[” D96 D2:5]k^Am
kA 5:ClQ=ECQmu@C }:<<:[ E96 =2DE:?8 :>286 @7 96C 72E96C :D DE:== :? 4@FCE[ H96C6 E96 4@H3@J 3@@ED[ E96 D92CA >:?5[ E96 9F>@C 2?5 E96 7:89E 2== 42>6 E@86E96C]k^Am
kA 5:ClQ=ECQm“w6 ?6G6C =67E 2?JE9:?8 369:?5 H96? 96 H6?E :?E@ E96 4@FCEC@@>[” }:<<: DE2E65] “%96C6 D9@F=5 36 >@C6 q@3 r=2C<D :? E96 H@C=5]k^Am
(1) comment
Everyone loved Cowboy Bob--I never handled criminal cases, but enjoyed listening to tales of his exploits and his witty repartee. They broke the mold after Bob!
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.