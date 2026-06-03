Darwin Singleton cover shot

Mobile TV news legend Darwin Singleton relaxes with a cup of coffee by the koi pond in his back yard. Singleton retired from his 39-year-long career covering the Gulf Coast on Friday, May 29.

Mobilians have asked “Where’s Darwin?” for decades and found him anywhere between the bowels of the Wallace Tunnel and the spires of Government Plaza. Lately, the iconic newsman Darwin Singleton can be found in a new location: by the koi pond in his backyard, relaxing in retirement.

Singleton, 68, brought his 39-year-long career reporting the Port City’s news to a close during NBC 15 News’ broadcast Friday night, May 29. Raised in Hazard, Kentucky, he relocated to Mobile in 1987, planning to work for WKRG News 5 for a few years and move on to a bigger, better television market.

Darwin Singleton Spiro Cheriogotis

NBC 15's Darwin Singleton shakes hands with Mobile Mayor Spiro Cheriogotis during Tuesday's City Council meeting.
Darwin Singleton Mardi Gras

Darwin Singleton covering Mardi Gras in one of his seasonal flamboyant costumes (courtesy of Singleton).

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