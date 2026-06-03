Mobilians have asked “Where’s Darwin?” for decades and found him anywhere between the bowels of the Wallace Tunnel and the spires of Government Plaza. Lately, the iconic newsman Darwin Singleton can be found in a new location: by the koi pond in his backyard, relaxing in retirement.
Singleton, 68, brought his 39-year-long career reporting the Port City’s news to a close during NBC 15 News’ broadcast Friday night, May 29. Raised in Hazard, Kentucky, he relocated to Mobile in 1987, planning to work for WKRG News 5 for a few years and move on to a bigger, better television market.
kAm%96 A6@A=6 2?5 DE@C:6D $:?8=6E@? 7@F?5 :? |@3:=6[ |2C5: vC2D 2?5 4@2DE2= p=232>2 AC@G65 E@@ 4@>A6==:?8 E@ 8:G6 FA 7@C 2?JA=246 6=D6[ E9@F89] sFC:?8 9:D `a J62CD 2E (z#v[ $:?8=6E@? DECF4< 8@=5 H:E9 9:D 6A@?J>@FD “(96C6’D s2CH:?n” D68>6?E[ 2? FA\4=@D6 DA@E=:89E @? =@42=D 2?5 E96:C ;@3D H:E9 $:?8=6E@? 2D 2 C6A@CE6C 2?5 A2CE:4:A2?E]k^Am
kAm%96 762EFC6D — H9:49 D2H $:?8=6E@? 96=A ;F?< J2C5 H@C<6CD 5:D>2?E=6 564C6A:E 42CD[ 86E AF==65 7C@> |@3:=6 q2J 3J 2 &]$] r@2DE vF2C5 C6D4F6 DH:>>6C 2?5 >@C6 — AC@G65 D@ A@AF=2C E92E (!|x <6AE E96> 8@:?8 F?56C E96 ?2>6 “w6C6’D s2CH:?P” 27E6C 96 ;@:?65 E96 DE2E:@? :? `hhh] %96 AC@8C2> C2? 7@C `e J62CD 24C@DD $:?8=6E@?’D E:>6 2E (z#v 2?5 (!|x[ 2?5 46>6?E65 9:> 2D 2 |@3:=6 46=63C:EJ[ 72E65 E@ 36 C64@8?:K65 3J G:6H6CD @7 2== 286D 7@C E96 C6DE @7 9:D =:76]k^Am
kAm$:?8=6E@? 7@F?5 >@C6 E92? ;FDE 2 7F=7:==:?8 ;@3 :? |@3:=6] vC@H:?8 FA 2?5 368:??:?8 9:D ?6HD 42C66C :? pAA2=249:2[ $:?8=6E@? D2:5 96 5:5 ?@E 766= 96 4@F=5 36 9:>D6=7 2D 2 82J >2? F?E:= 96 6?4@F?E6C65 |@3:=6’D {vq%" 4@>>F?:EJ[ H9:49 C625:=J 6>3C2465 9:>] $:?8=6E@? >6E 9:D 9FD32?5[ #2726=[ :? |@3:=6 :? `hha]k^Am
kAmx? 2? :?E6CG:6H H:E9 {28?:2AA6 =2DE H66<[ $:?8=6E@? D2:5 :E H2D D:>A=J E:>6 E@ DE6A 2H2J 7C@> E96 E6=6AC@>AE6C[ AFE E96 C6A@CE6C’D ?@E63@@< 5@H? 2?5 DE2CE 9:D =:76’D ?6IE 492AE6C] w6 :D =62G:?8 9:D 42C66C :? 8@@5 962=E9 2?5 @? 8@@5 E6C>D[ 2?5 :?E6?5D E@ C6>2:? :? 9:D =@?8E:>6 9@>6 @7 |@3:=6]k^Am
kAm“x H@F=5 =:<6 E@ D66 H92E :E’D =:<6 ?@E E@ 7246 2 5625=:?6 6G6CJ 52J] %92E’D DEC6DD7F=] *@F 86E FD65 E@ =:G:?8 J@FC =:76 3J 2 4=@4<[ 2?5 :E’D E92E 4@?DE2?E DFC86 6G6CJ 52J[” 96 D2:5] “x ;FDE H2?E E@ 6?;@J ?@E 36:?8 F?56C E92E AC6DDFC6 7@C 2 =:EE=6 H9:=6] qFE AC6DDFC6 92D 366? 2 7C:6?5 @7 >:?6] xE 24EF2==J >2<6D >6 >@C6 <66?] x 766= =:<6 x 5@ >J 36DE H@C< H96? x’> F?56C AC6DDFC6] %96C6 >2J 36 D@>6E9:?8 6=D6 @FE E96C6 x 42? 86E E96 D2>6 D2E:D724E:@? 7C@> H:E9@FE 92G:?8 E@ 36 F?56C E96 8F? 2== E96 E:>6]”k^Am
kAmxE :D ?@E 4=62C C:89E ?@H H92E 6=D6 4@F=5 3C:?8 $:?8=6E@? E96 D2>6 D2E:D724E:@? 96 6IA6C:6?465 C6A@CE:?8 52:=J %' ?6HD] w6 H2?ED E@ 6?;@J 36:?8 @77 E96 4=@4< 7@C 2 H9:=6[ 7:CDE]k^Am
kAm$:?8=6E@?’D C6E:C6>6?E H2D C64@8?:K65 3J E96 |@3:=6 r:EJ r@F?4:= 2?5 |@3:=6 r@F?EJ r@>>:DD:@? 5FC:?8 E96:C >66E:?8D =2DE H66<] sFC:?8 E96 r:EJ r@F?4:=’D >66E:?8[ $:?8=6E@? C646:G65 2 DE2?5:?8 @G2E:@? 7C@> E96 6=64E65 =6256CD @? E96 52:D 2?5 E96 =2C86 ?F>36C @7 A6@A=6 :? E96 2F5:6?46]k^Am
kAm“x 5@?’E <?@H H92E x’> 8@:?8 E@ 5@ H:E9@FE s2CH:? @? E96 =2E6 ?:89E }qr E6==:?8 >6 H92E 92AA6?65 5FC:?8 E96 52J[” |2J@C $A:C@ r96C:@8@E:D D2:5] “(92E 2 42C66C]”k^Am
kAms:DEC:4E f r@F?4:= ':46 !C6D:56?E v:?2 vC68@CJ[ H9@ H@C<65 H:E9 $:?8=6E@? 2E (z#v 367@C6 D96 ;@:?65 E96 4@F?4:=[ AC2:D65 9:> 7@C 9:D AC@76DD:@?2=:D> 2?5 DE@CJE6==:?8 23:=:EJ]k^Am
kAm“x 2=H2JD <?6H[ @?46 x H2D @? E9:D D:56 2?5 J@F H6C6 @? E96 >65:2 D:56[ E92E :7 s2CH:? H2D 4@G6C:?8 2 DE@CJ[ :E H@F=5 36 5@?6 H6==[” D96 D2:5] “*@F 86E E96 724ED 2?5 :E’D ;FDE E96 724ED] *@F 5@?’E AFE J@FC @A:?:@?D :? 2?J @7 E96D6 DE@C:6D] *@F 2C6 E6==:?8 E96 DE@C:6D 2D :D] xE 92D 366? 2 A=62DFC6 H@C<:?8 H:E9 J@F @? E9:D D:56[ 2D H6== 2D 36:?8 >J 7C:6?5]”k^Am
kAm%96 36DE 25G:46 $:?8=6E@? C646:G65 :? 9:D 42C66C E@=5 9:> E96 DE@CJ :D ?6G6C E96 9@FD6 3FC?:?8 :? 7C@?E @7 9:>[ 3FE E96 A6@A=6 @? E96 4FC3 36D:56 9:> @C 369:?5 9:>] %92E 7@C465 9:> E@ =@@< 2C@F?5 H96? @? 2DD:8?>6?E 2?5 E@ 6>A2E9:K6 H:E9 9:D DE@C:6D’ DF3;64ED A6CD@? E@ A6CD@?]k^Am
kAmxE H2D |@3:=6’D 6>A2E9J 7@C 2?5 2446AE2?46 @7 $:?8=6E@? E92E >256 9:> DE2J 2== E96D6 J62CD[ 96 D2:5] |@3:=6 46=63C2E6D A6@A=6 @7 2== <:?5D 6G6CJ J62C :? |2C5: vC2D[ 96 D2:5[ 2?5 2? 2AAC64:2E:@? 7@C 5:G6CD:EJ :D A2CE @7 H92E >2<6D E96 4:EJ DA64:2=]k^Am
kAm“x’G6 ;FDE 925 6G6CJ C62D@? :? E96 H@C=5 E@ DE2J 96C6[” $:?8=6E@? D2:5] “|@3:=6’D 2==@H65 >6 E@ 36 E96 A6CD@? x H2D >62?E E@ 36]”k^Am
k9bm%pzx}v %wt px#k^9bm
kAm$:?8=6E@? H2D ah J62CD @=5 H96? 96 564:565 E@ =62G6 9:D ?2E:G6 z6?EF4<J 7@C |@3:=6] q67@C6 E92E[ 96 8@E DE2CE65 :? 3C@2542DE:?8 H:E9 2? 2DD@CE>6?E @7 C68:@?2= C25:@ 2?5 %' DE2E:@?D]k^Am
kAmp =@G6 7@C E6==:?8 2 8@@5 DE@CJ 42>6 7C@> $:?8=6E@?’D A2E6C?2= 8C2?5>@E96C] %96 423=6 3FD:?6DD 9:D 72E96C 2?5 >@E96C C2?[ A2CE?6C65 H:E9 E96 3C@2542DED 7C@> {6I:?8E@?[ r:?4:??2E: 2?5 r9:428@ 96 962C5 @? E96 72>:=J’D C25:@D[ >@E:G2E65 9:> E@H2C5 2 42C66C @? E96 2:CH2G6D]k^Am
kAm“x =@G65 E96 D@F?5 2?5 E96 766= 2?5 E96 6?6C8J[” $:?8=6E@? D2:5] “(96? x H2D :? E96 7:7E9 8C256[ x 925 EH@ EFC?E23=6D :? >J 365C@@>[ 2?5 x H@F=5 AC6E6?5 x H2D @? E96 C25:@] %96?[ 2D x 8@E @=56C 2?5 H2D :? 9:89 D49@@=[ x E9@F89E[ =6E >6 D66 :7 x 42? 86E 2 A2CE\E:>6 ;@3 :? C25:@] x 8@E @? E96 $F?52J D9:7E[ e 2]>] E@ e A]>][ CF??:?8 C6=:8:@FD 3C@2542DED H:E9 2 =:EE=6 3:E @7 2??@F?4:?8 :? 36EH66?]”k^Am
kAm(9:=6 DEF5J:?8 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 z6?EF4<J[ $:?8=6E@? H@C<65 :? C25:@] w6 5:5 ?@E 7:?:D9 9:D 568C66 2?5 C6EFC?65 E@ w2K2C5[ H96C6 96 H@C<65 2E (z*w\%' 367@C6 :E >6C865 H:E9 (*|%\%'] w6 D:8?65 @77 7C@> (*|% :? `hgf]k^Am
kAmp G:D:E E@ }6H ~C=62?D 7@C 2? }qr 4@?G6?E:@? >256 $:?8=6E@? C62=:K6 E96 E:>6 925 4@>6 E@ =62G6 z6?EF4<J 2?5 7FCE96C 9:D 42C66C 6=D6H96C6] p 56D:C6 7@C A6CD@?2= 8C@HE9 2=D@ >@E:G2E65 9:D 56D:C6 E@ =62G6 9@>6]k^Am
kAm“x H2D ah[ 2?5 x 925 ?@E 255C6DD65 >J D6IF2=:EJ] x H2D 82J 2?5 x <?6H :E[” $:?8=6E@? D2:5] “x H2D 2C@F?5 6G6CJ3@5J x <?6H 2?5 =@G65[ 2?5 x 5:5 ?@E 766= x 4@F=5 36 >JD6=7 2C@F?5 E96>[ 6G6? E9@F89 x 925 =@ED @7 7C:6?5D 2?5 A=6?EJ @7 =@G6] $@[ x 564:565 ?@H H2D E96 E:>6 E@ 8@ 2?5 D66< >J 7@CEF?6[ D@ E@ DA62<]”k^Am
kAm%96 72E67F= EC:A E@ }6H ~C=62?D D6E $:?8=6E@?’D D:89ED D@FE9] w6 564:565 E@ 2AA=J 7@C ;@3D :? E96 q:8 t2DJ[ $2G2??29 2?5 r92C=6DE@?] w6 25565 2 DE@A :? |@3:=6 3642FD6 :E H2D 2 BF:4< 5C:G6 7C@> }6H ~C=62?D 2?5 @? E96 H2J E@ $2G2??29]k^Am
kAm(96? $:?8=6E@? G:D:E65 |@3:=6[ |:<6 s@H H2D >2J@C] s@H’D @AE:>:DE:4 G:D:@? 7@C H92E H2D E96? 2 3@2C565\FA 2?5 56AC6DD65 4:EJ 9@@<65 $:?8=6E@? 2?5 >256 :E 62DJ 7@C 9:> E@ E2<6 2 ;@3 H:E9 (z#v]k^Am
kAm“x7 J@F 4@>6 7C@> pAA2=249:2[ J@F’C6 FD65 E@ 492==6?86D] *@F’C6 FD65 E@ A6@A=6 E6==:?8 J@F J@F 42?’E 5@ D@>6E9:?8[” $:?8=6E@? D2:5] “x 2=H2JD AF== 7@C E96 F?56C5@8[ 2?5 |@3:=6 H2D 2? F?56C5@8]”k^Am
k9bm‘(wt#t’$ sp#(x}n’k^9bm
kAm$:?8=6E@? H2D H@C<:?8 2D 2 86?6C2= 2DD:8?>6?E C6A@CE6C 7@C (z#v H96? 96 C646:G65 E96 2DD:8?>6?E E92E H@F=5 567:?6 9:D 42C66C] r@?DF=E2?ED D2:5 (z#v D9@F=5 AC@5F46 2 >@C?:?8 D68>6?E H96C6 2 C6A@CE6C H2=<D G:6H6CD E9C@F89 2 DA64:7:4 AC@46DD 7C@> DE2CE E@ 7:?:D9[ DF49 2D 32<:?8 2 42<6]k^Am
kAm“*@F BF:4<=J =62C? :E’D ?@E E96 42<6 J@F’C6 E2=<:?8 23@FEj :E’D E96 32<6C[” $:?8=6E@? D2:5] “*@F =@@< 566A6C[ 36J@?5 H92E E96 DF3;64E :D] *@F DE2CE =@@<:?8 2E E96 A6@A=6 369:?5 E96 DF3;64E]”k^Am
kAm%96 D68>6?E[ E:E=65 “(96C6’D s2CH:?n”[ DE2CE65 D@>6E:>6 :? E96 >:5\`hh_D 2?5 C2? 7@C `e J62CD[ 24C@DD $:?8=6E@?’D E:>6 2E 3@E9 =@42= DE2E:@?D]k^Am
kAm$:?8=6E@?’D 762EFC6D 86?6C2E65 D@ >F49 :?E6C6DE 96 C6>6>36C65 3@@<:?8 DF3;64ED 7@C :?E6CG:6HD >@?E9D :? 25G2?46 @? 2 =2C86 56D< 42=6?52C] %96 DE@C:6D E@@< 9:> 2== @G6C |@3:=6 2?5 E96 vF=7 r@2DE[ 7C@> 2 4C2H= DA246 F?56C?62E9 E96 v6@C86 (2==246 %F??6= E@ E96 E@A @7 v@G6C?>6?E !=2K2]k^Am
kAm“(96? E96J H6C6 AFEE:?8 E96 C@@7 @? :E ,v@G6C?>6?E !=2K2.[ E96J E@@< >6 FA :? E9:D 3F4<6E] }@E 2 3F4<6E ECF4< — :E H2D 2 3F4<6E @? 2 423=6[” 96 D2:5] “x C6>6>36C 36:?8 FA E96C6[ 2?5 E9:D H@C<6C H2D H2=<:?8 FA @?6 @7 E9@D6 362>D[ 2?5 x E9@F89E x H2D 8@:?8 E@ E9C@H FA] %96C6 H2D ?@E9:?8 36?62E9 9:>] w6 D2:5[ ‘x 962C J@F H2?E E@ :?E6CG:6H >6]’ x D2:5[ ‘*@F 36EE6C 86E :? E9:D 3F4<6E C:89E ?@H 3642FD6 x 2> 23@FE E@ 7C62< @FEP’ xE H2D 8:G:?8 >6 E96 H:==:6D E@ D66 9:> H2=<:?8 FA E92E 362>]”k^Am
kAmp DA64:2= D6C:6D @7 “tIEC6>6 (96C6’D s2CH:?n” 6A:D@56D E@@< 9:> E@ E96 E@A @7 E96 #$p %CFDE>2C< qF:=5:?8[ H96C6 E96 q:6?G:==6 r=F3 D6CG65 9:> 2 H9:E6\E23=64=@E9[ 2=36:E H:?5\3=@H?[ =F?49] x? 2?@E96C 6A:D@56[ $:?8=6E@? H2D “C6D4F65” 7C@> |@3:=6 q2J 3J 2 &]$] r@2DE vF2C5 DH:>>6C[ H9@ ;F>A65 :?E@ E96 49@AAJ H2E6C 7C@> 2 9@G6C:?8 96=:4@AE6C]k^Am
kAm$:?8=6E@? 2=>@DE 5:5 ?@E 86E E@ 5@ E92E DE@CJ] w6 H2D 8@:?8 E@ 72:= E96 A6C6>AE@CJ DH:>>:?8 E6DE H96? 2 7=2D9 @7 =:89E?:?8 7@C465 9:> @FE @7 E96 A@@= 2?5 C6BF:C65 9:> E@ 4@>6 324< E96 ?6IE 52J 7@C 2?@E96C 2EE6>AE]k^Am
kAm%96 EC@F3=6D 4@?E:?F65 H96? $:?8=6E@? H2D 7:?2==J :? |@3:=6 q2J[ 2?5 E96 42>6C2 C@==65] p7E6C “7@F?56C:?8” :? E96 H2G6D 7@C 2 H9:=6[ $:?8=6E@? H2D DFAA@D65 E@ AF== 2 7=2C6 @FE @7 E96 D>2== =:76;24<6E E96 r@2DE vF2C5 82G6 9:> 2?5 7:C6 :E :?E@ E96 2:C E@ =6E E96 DH:>>6C :? E96 96=:4@AE6C <?@H :E H2D E:>6 E@ 5:G6 :? 2?5 “D2G6” 9:>] %96 H2J $:?8=6E@? E@=5 :E[ 96 2=>@DE ?66565 2 3@?2 7:56 C6D4F6]k^Am
kAm“%96J 324<65 E96 3@2E 2H2J H:E9 >J A9@E@8C2A96C :? :E] x’> @FE E96C6[ 2?5 E96 H2E6C :D H2D9:?8 @G6C >J 9625[ E96 96=:4@AE6C :D 49FC?:?8 :E 2== FA[ 2?5 x E9@F89E ?@H’D E96 E:>6] x AF==65 E92E E9:?8 @FE 2?5 EC:65 E@ @A6? :E[ 3FE :E H@F=5 ?@E @A6?[” $:?8=6E@? D2:5] “x E9@F89E[ ‘x’> 8@:?8 E@ 5C@H? 96C6]’ u:?2==J[ x DEF4< :E :? >J >@FE9 2?5 EH:DE65 :E] x 5:5?’E <?@H :7 >J 9625 H2D 8@:?8 E@ 3=@H @77[ 3FE E96? E96 =:5 42>6 @77 2?5 E96 D>@<6 DE2CE65 FA] %96 C6D4F6 DH:>>6C ;F>A65 :? E96 H2E6C 2?5 42>6 @G6C E@ >6 2?5 D2:5[ ‘(9J 5:5 J@F H2:E D@ =@?8n’”k^Am
kAm$:?8=6E@? D2:5 96 H2D A=62D65 H:E9 6G6CJ “(96C6’D s2CH:?n” D68>6?E 96 AC@5F465[ 3FE 2 AC@;64E E92E >256 9:> C62==J AC@F5 H2D 2 5@4F>6?E2CJ (z#v 2==@H65 9:> E@ >2<6 23@FE E96 D@FE9 p=232>:2?D 27764E65 3J E96 pxs$ 4C:D:D[ 42==65 “$@>6@?6 *@F z?@H]”k^Am
kAm%96 5@4F>6?E2CJ >2C<65 E96 `_\J62C 2??:G6CD2CJ @7 E96 7:CDE pxs$ 5:28?@D:D :? |@3:=6[ $:?8=6E@? D2:5[ 2?5 :?4=F565 :?E6CG:6HD H:E9 A2E:6?ED H9@ 4@?EC24E65 E96 5:D62D6 E9C@F89 D6I @C 4@?E2>:?2E65 ?665=6D] xE 3F:=E @? 9:D AC6G:@FD 4@G6C286 @7 E96 pxs$ 4C:D:D @7 E96 =2E6 `hg_D 2?5 D6CG65 E@ 4=62C 2H2J E96 762C 2?5 DE:8>2 DFCC@F?5:?8 E96 5:D62D6]k^Am
kAm%96 %' ?6HD 3FD:?6DD 492?865 >F49 5FC:?8 9:D 42C66C[ 2?5 $:?8=6E@? =2>6?E65 >@DE @7 :E] r@CA@C2E6\=6G6= 3F586E 4FED C65F465 E96 DE277 @7 }qr `d 2?5 @E96C =@42= ?6HD DE2E:@?D 2C@F?5 E96 4@F?ECJ[ 7@C4:?8 C6A@CE6CD E@ 5@ >@C6 H:E9 =6DD E:>6 2?5 76H6C C6D@FC46D]k^Am
kAm“(6’G6 366? H9:EE=65 5@H? E@ 2 G6CJ E:?J DE277[ 3FE H6 DE:== >2?286 E@ AFE E@86E96C H92E x E9:?< :D 2E =62DE 2 BF2=:EJ 3C@2542DE 6G6CJ 52J[” 96 D2:5] “(6 C6=J 962G:=J @? !6?D24@=2 ,pqr b. 7@C @FC 3=@4<D =2E6C :? E96 ?6HD42DED[ 3FE @FC =625D 2C6 2=H2JD =@42=]”k^Am
kAm%96 C65F4E:@?D >62? C6A@CE6CD ?@E @?=J 92G6 E@ 7:=> E96:C @H? DE@C:6D — D@>6E:>6D @? E96:C A9@?6D[ 2D $:?8=6E@? @7E6? 5:5 — 3FE 92G6 =6DD E:>6 E@ :?G6DE:82E6 E96> 36J@?5 H92E :D ?66565 E@ 7:== 2 3C@2542DE’D E:>6D=@E[ $:?8=6E@? D2:5] %9:D 2=D@ >62?D C6A@CE6CD 2C6 A2J:?8 =6DD 2EE6?E:@? E@ H92E $:?8=6E@? 56D4C:365 2D “E96 6G6CJ52J |@3:=:2?[” E96 4:EJ’D >@DE G2=F23=6 ?6HD C6D@FC46]k^Am
kAmx7 C6A@CE6CD 2?5 %' DE2E:@? >2?286CD H2?E E@ <66A G:6H6CD 7C@> D66<:?8 ?6HD 2?5 762EFC6D @? D@4:2= >65:2[ $:?8=6E@? D2:5 E96J >FDE 8:G6 E96> >@C6 E92? ;FDE E96 52J’D 2CC6DED 2?5 42C 4C2D96D]k^Am
kAm“%96 @?=J E9:?8 H6 42? 8:G6 |@3:=6 E96J 42?’E 86E 2?JH96C6 6=D6 :D |@3:=6[” $:?8=6E@? D2:5] “%96C6’D D@ >2?J A6@A=6 :? 2FE9@C:EJ :? @FC :?5FDECJ H9@ 5@?’E F?56CDE2?5 E92E] %96J H2?E E@ 9@>@86?:K6 6G6CJE9:?8] %96J’C6 H@?56C:?8 9@H H6 42? <66A A6@A=6 7C@> 8@:?8 E@ E96 :?E6C?6E] %96J 92?565 :E E@ E96>]”k^Am
k9bm%wt }t)% rwp!%t#k^9bm
kAm(96? E96 |@3:=6 r:EJ r@F?4:= C64@8?:K65 $:?8=6E@? 7@C 9:D D6CG:46D E@ =@42= ?6HD 2?5 E96 4@>>F?:EJ =2DE H66<[ s:DEC:4E e r@F?4:=>2? y@D9 (@@5D[ H9@ C6>6>36C65 H2E49:?8 “(96C6’D s2CH:?n” 367@C6 D49@@= 2D 2 3@J[ DF886DE65 $:?8=6E@? D9@F=5 C6G:G6 9:D :4@?:4 762EFC6D @? E96 :?E6C?6E]k^Am
kAm“x 5@ 9@A6 J@F H:== 4@?D:56C 7C66=2?4:?8[ 3642FD6 ?@3@5J 42? 4@G6C |2C5: vC2D BF:E6 =:<6 J@F[” (@@5D D2:5] “x 5:5 2=D@ H2?E E@ C6>:?5 J@F E92E {6'2C qFCE@? 7@F?5 2 D64@?5 H:?5 H:E9 ‘#625:?8 #2:?3@H’ @? *@F%F36] x E9:?< E92E’D 2 8C62E @AA@CEF?:EJ :7 J@F’C6 =@@<:?8 7@C D@>6E9:?8 E@ 5@[ ‘(96C6’D s2CH:?n’ @? *@F%F36]”k^Am
kAm$:?8=6E@? D2:5 96 :D DE:== 7:8FC:?8 @FE 9@H 96 H:== DA6?5 9:D C6E:C6>6?E[ 27E6C 96 E2<6D E:>6 E@ 6?;@J ?@E 36:?8 @? 2 52:=J 5625=:?6] %96 :562 E2<:?8 D92A6 :? 9:D >:?5 ?@H 3=6?5D 9:D A2DD:@? 7@C DE@CJE6==:?8 2?5 E96 {vq%" 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“x E9:?< E96C6’D 2 A=246 7@C >6 ?@E ;FDE E@ E6== >@C6 DE@C:6D[ 3FE E@ 36 2? 25G@42E6 7@C >J 4@>>F?:EJ[ 6DA64:2==J E96 {vq%" 4@>>F?:EJ[” $:?8=6E@? D2:5] “x <?@H E92E >2J EFC? D@>6 A6@A=6 @77[ 3FE H6 4@>6 7C@> 2== H2=<D @7 =:76[ 2== D9256D[ 4@=@CD 2?5 4@DEF>6D[ 3FE J6E J@F 92G6 E@ D@>6E:>6D >66E A6@A=6 H96C6 E96J 2C6] $@>6E:>6D H6 2C6 ?@E E96 36DE >6DD6?86CD E@ 5@ E92E] x’> 9@A:?8 E92E D@>69@H x 42? A2C=2J 2 =:EE=6 3:E @7 H92E x’G6 5@?6 :?E@ >2<:?8 2 36EE6C 4@??64E:@? H:E9 @FC 4@>>F?:EJ 2?5 E96 C6DE @7 E96 4@>>F?:EJ]”k^Am
kAmvC2E67F= 96 7@F?5 2 9@>6 :? |@3:=6[ $:?8=6E@? D2:5 6G6CJ@?6 :? E96 4:EJ D9@F=5 6>3C246 E96 >2?J 5:776C6?E A6@A=6[ 6IA6C:6?46D 2?5 46=63C2E:@?D E92E >2<6 :E 2 56DE:?2E:@? 7@C |2C5: vC2D 2?5 E9C@F89@FE E96 J62C]k^Am
kAm“s:G6CD:EJ 2?5 :?4=FD:@? 2C6 ?@E 5:CEJ H@C5D[” $:?8=6E@? D2:5] “%96J’C6 86>D[ E96J’C6 8@=5[ E96J’C6 E96 E9:?8D E92E >256 >6 DE2J]”k^Am
kAm%96 4@=F>?:DE 2?5 4@>>6?E2E@C w]{] |6?4<6? HC@E6 :? 2 `hce =6EE6C E92E H@C<:?8 2D 2 C6A@CE6C 3C@F89E 9:> >@C6 6?;@J>6?E E92? 2?JE9:?8 6=D6] }6HD C6A@CE:?8[ 96 4@?4=F565[ “:D C62==J E96 =:76 @7 <:?8D]”k^Am
kAm$:?8=6E@?’D C67=64E:@?D @? E96 25G6?EFC6D 96 925 2D 2 C6A@CE6C 649@65 |6?4<6?’D 2DD6CE:@? g_ J62CD =2E6C]k^Am
kAm“w@H >2?J ;@3D 5@ J@F 92G6 H96C6 @?6 52J J@F’C6 36:?8 AF==65 @FE @7 E96 32J @? 2 96=:4@AE6C[ 2?5 E96 ?6IE 52J D@>63@5J :D 8:G:?8 J@F 9@E :C@?D :? 2 q=24< 362FEJ D9@A D9@H:?8 J@F 9@H E@ >2<6 H@>6?’D 92:C =@@< 8@@5[ 2?5 J@F’C6 E9:?<:?8[ ‘p:?’E ?@ H2J x’> 8@:?8 E@ DE:4< E92E @? 2 H@>2?’D 9625[’” $:?8=6E@? D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.