Even on its way to a Mobile scrapyard last week, the decommissioned USS Enterprise (CVN-65) inspired something of the awe former crewmembers said they felt when they first saw it.
Locals and visitors on both sides of Mobile Bay clamored to its shores to watch the world’s first nuclear-powered aircraft carrier arrive on its final mission Friday, Nov. 13. After seeing the SS United States towed out of Mobile on Monday, Nov. 9, they were eager to watch a flotilla of tugboats and U.S. Coast Guard vessels bring the Enterprise up the shipping channel to the Port City.
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