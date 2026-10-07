When Karen Poth took the helm of “GulfQuest,” she set out to give the ship-shaped museum a soul. Now the National Maritime Museum of the Gulf has a new course, buoyed by a successful exhibit on Jimmy Buffett and the opening of other highly anticipated displays on the horizon.
The museum that looks like it could slip into the Mobile River at any moment and sail away has been known by other names since it opened in 2015. Back then, it was christened “GulfQuest: The National Maritime Museum of the Gulf of Mexico.”
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