Karen Poth Jimmy Buffett

Karen Poth, the executive director of the National Maritime Museum of the Gulf, poses with a photo of Jimmy Buffett in her museum's immersive exhibit on Buffett's Mobile origins.

When Karen Poth took the helm of “GulfQuest,” she set out to give the ship-shaped museum a soul. Now the National Maritime Museum of the Gulf has a new course, buoyed by a successful exhibit on Jimmy Buffett and the opening of other highly anticipated displays on the horizon.

The museum that looks like it could slip into the Mobile River at any moment and sail away has been known by other names since it opened in 2015. Back then, it was christened “GulfQuest: The National Maritime Museum of the Gulf of Mexico.”

National Maritime Museum of the Gulf

The National Maritime Museum of the Gulf as seen in September 2026.
Jimmy Buffett shark coat and guitars

Jimmy Buffett's shark fin tailcoat and a collection of his guitars on display in the National Maritime Museum of the Gulf's "Jimmy Buffett: Son of a Son of a Sailor Experience" in downtown Mobile.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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