 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured
| Investigative
COVER STORY
Florida man?

Senate travel records deepen residency questions

Tommy Tuberville

Tommy Tuberville's house in Santa Rosa Beach, Florida. (Source: Emerald Coast MLS)

Capping a particularly schedule-heavy month of flights and meetings for U.S. Sen. Tommy Tuberville, the latest campaign finance records for the Republican governor candidate show a final travel charge in February, not for a return to an Alabama homestead, but for an airport shuttle service in 30A.

But that is not unusual for the U.S. senator and former Auburn Tigers coach.

Tuberville Travel City Frequency

Source: Report of the Secretary of Senate 2021-Oct. 1, 2025

Screenshot-2024-06-05-at-2.46.41-PM-1024x668.png

Tommy Tuberville attends the Alabama Prayer Breakfast on June 6, 2024. (Via tuberville.senate.gov)

Tommy Tuberville's Santa Rosa Beach, Florida, house as featured in a 2009 local real estate agent's video.
Secretary of Senate Expense Account (2021-25) - Sen. Tommy Tuberville

Trip Details Departure Return
DC → ATL → Auburn → Montgomery → Birmingham → Huntsville → Mobile → Auburn → ATL → DC Fri, Jan 8, 2021 Mon, Jan 18, 2021
DC → ATL → Auburn → ATL → DC Thu, Jan 28, 2021 Mon, Feb 1, 2021
DC → ATL → Auburn → Dothan → Mobile → Auburn → ATL → DC Sun, Feb 14, 2021 Mon, Feb 22, 2021
DC → ATL → Auburn → Destin → DC Fri, Feb 26, 2021 Sun, Feb 28, 2021
DC → ATL → Auburn → DC Thu, Mar 11, 2021 Sat, Mar 13, 2021
DC → Houston → McAllen TX → Houston → Pensacola → Huntsville → Birmingham → DC Thu, Mar 25, 2021 Sun, Apr 11, 2021
DC → Panama City → Destin → Fort Walton Beach → DC Thu, Apr 15, 2021 Sun, Apr 18, 2021
DC → Destin → Panama City → DC Thu, Apr 22, 2021 Sun, Apr 25, 2021
DC → Destin → Troy → Montgomery → Birmingham → Auburn → Destin → DC Thu, Apr 29, 2021 Sat, May 8, 2021
DC → Fort Walton Beach → DC Thu, May 20, 2021 Sun, May 23, 2021
DC → Fort Walton Beach → Panama City → Montgomery → Dothan → Panama City → DC Fri, May 28, 2021 Fri, Jun 4, 2021
DC → Panama City Thu, Jun 10, 2021
ATL → DC Mon, Jun 21, 2021
DC → ATL → Auburn → Huntsville → Auburn → Panama City → DC Thu, Jun 24, 2021 Sun, Jul 11, 2021
DC → Auburn → ATL - DC Wed, Aug 11, 2021 Mon, Aug 30, 2021
DC → ATL → Auburn → Fort Walton → DC Tue, Sep 7, 2021 Sun, Sep 12, 2021
DC → Panama City Thu, Sep 30, 2021
ATL → DC Sun, Oct 3, 2021
DC → ATL → Auburn → Birmingham → Destin → Mobile → Fort Walton Beach → Pensacola → DC Fri, Oct 8, 2021 Mon, Oct 18, 2021
DC → Auburn → Panama City → DC Thu, Oct 28, 2021 Mon, Nov 1, 2021
ATL → DC Sat, Nov 13, 2021
ATL → DC Sun, Nov 28, 2021
DC → ATL → Auburn → ATL → DC Fri, Dec 10, 2021 Mon, Dec 13, 2021
DC →ATL → Auburn → ATL → DC Sat, Dec 18, 2021 Sun, Jan 2, 2022
DC → ATL Wed, Jan 5, 2022
DC → Birmingham Thu, Jan 20, 2022
Panama City → DC Sat, Jan 22, 2022
Mobile → Pensacola → DC Mon, Jan 31, 2022
DC → Huntsville → Auburn → Montgomery → Atmore → DC Sun, Feb 20, 2022 Sun, Feb 27, 2022
DC → ATL → Auburn → Birmingham → DC Thu, Mar 3, 2022 Sun, Mar 6, 2022
DC → Birmingham → Auburn → Panama City → DC Thu, Mar 17, 2022 Sun, Mar 20, 2022
DC → TAMPA → Panama City → DC Thu, Mar 31, 2022 Mon, Apr 4, 2022
Destin → DC Mon, Apr 25, 2022
DC → Destin → Point Clear → Auburn → ATL → DC Thu, Apr 28, 2022 Tue, May 3, 2022
DC → ATL → Auburn Thu, May 5, 2022
DC → Birmingham Thu, May 26, 2022
DC → Birmingham → DC Thu, Jun 16, 2022 Tue, Jun 21, 2022
DC → Destin → Huntsville → Auburn → Destin → DC Fri, Jun 24, 2022 Mon, Jul 11, 2022
Panama City Beach → DC Sun, Jul 24, 2022
Panama City Beach → DC Mon, Aug 1, 2022
DC → Birmingham → Pell City → Montgomery → Dothan → Destin → Montgomery → Auburn → Panama City → DC Mon, Aug 22, 2022 Tue, Sep 6, 2022
DC → ATL → College Park GA → Auburn → College Park GA → ATL → DC Thu, Sep 15, 2022 Mon, Sep 19, 2022
DC → Montgomery → Auburn → Huntsville → DC Fri, Sep 23, 2022 Tue, Sep 27, 2022
DC → ATL → Auburn → Talladega → Birmingham → Destin → Auburn → DC Fri, Sep 30, 2022 Tue, Oct 11, 2022
DC → Panama City → Mobile → Greenville → Auburn → ATL → San Antonio → Eagle Pass TX → San Antonio -> ATL → Auburn → Panama City → DC Tue, Oct 18, 2022 Mon, Nov 7, 2022
ATL → DC Sun, Nov 13, 2022
DC → ATL → Auburn → Huntsville → Panama City → DC Fri, Nov 18, 2022 Sun, Nov 27, 2022
DC → Philadelphia PA → DC Sat, Dec 10, 2022
Birmingham → DC Sun, Dec 18, 2022
Nashville → DC Sun, Jan 1, 2023
Panama City → DC Sun, Jan 22, 2023
Fort Walton Beach → DC Sun, Jan 29, 2023
DC → ATL Thu, Feb 2, 2023 Sun, Feb 5, 2023
DC → ATL → Auburn → Huntsville → DC Sun, Feb 19, 2023 Sun, Feb 26, 2023
Panama City → DC Sun, Mar 5, 2023
Panama City → DC Tue, Mar 14, 2023
Panama City → DC Sun, Mar 26, 2023
DC → ATL → Auburn → Birmingham → Tuscaloosa → Auburn → ATL → DC Mon, Apr 3, 2023 Sun, Apr 16, 2023
DC → Salt Lake City → Spanish Fork UT → Herriman Utah → Salt Lake City → DC Thu, Apr 20, 2023 Sat, Apr 22, 2023
Panama City → DC Sun, Apr 30, 2023
Panama City → DC Mon, May 8, 2023
DC → Birmingham → DC Tue, May 9, 2023 Wed, May 10, 2023
DC → ATL → Auburn → Montgomery → Auburn → Panama City → DC Thu, May 11, 2023 Sun, May 14, 2023
Panama City → NYC → DC Sun, Jun 4, 2023 Tue, Jun 6, 2023
DC → ATL → College Park GA → Auburn → College Park GA → ATL → DC Thu, Jun 8, 2023 Sun, Jun 11, 2023
Panama City → Fort Lauderdale → DC Sun, Jun 18, 2023 Mon, Jun 19, 2023
DC → Panama City → Auburn → Dothan → Daleville → Montgomery → Birmingham → Pelham → Tuscaloosa → Spanish Fort → Daphne → Orange beach → Charleston SC → DC Fri, Jun 23, 2023 Sun, Jul 9, 2023
Destin → DC Mon, Jul 17, 2023
Montgomery → DC Mon, Jul 24, 2023
DC → ATL → Auburn → College Park GA → Mobile → Bay Minette → Headland → Boaz → Guntersville → Millbrook → Montgomery → Auburn → Panama City → Fairhope → Point Clear → Eglin AFB FL (Destin) → Panama City → ATL → DC Fri, Jul 28, 2023 Wed, Aug 16, 2023
Panama City → DC Mon, Sep 4, 2023
DC → Pensacola Thu, Sep 7, 2023
Panama City → DC Sun, Sep 10, 2023
Montgomery → DC Mon, Sep 25, 2023
Fort Walton Beach → DC Tue, Oct 3, 2023
Panama City → DC Sun, Oct 15, 2023
ATL → DC Mon, Oct 23, 2023
DC → ATL Fri, Oct 27, 2023
Fort Walton Beach → DC Mon, Oct 30, 2023
DC → Huntsville Thu, Nov 2, 2023
DC → ATL → Auburn → Montgomery Thu, Nov 9, 2023 Fri, Nov 10, 2023
DC → ATL Thu, Nov 16, 2023
ATL → DC Sun, Nov 26, 2023
DC → Huntsville Thu, Dec 7, 2023
Fort Walton Beach → DC Mon, Dec 11, 2023
DC → Montgomery Thu, Dec 14, 2023
NYC → DC Tue, Dec 19, 2023
Auburn → ATL → DC Sat, Jan 6, 2024
DC → Montgomery → Auburn → Montgomery → DC Thu, Jan 18, 2024 Sun, Jan 21, 2024
DC → ATL Thu, Feb 1, 2024
Fort Walton Beach → DC Sun, Feb 4, 2024
Fort Walton Beach → DC Wed, Feb 21, 2024
DC → ATL → DC Fri, Mar 1, 2024 Sun, Mar 3, 2024
Destin → DC Mon, Apr 8, 2024
Eglin AFB FL (Destin) → DC Mon, Apr 15, 2024
DC → Huntsville → Auburn → ATL → DC Tue, Apr 23, 2024 Tue, Apr 30, 2024
DC → Montgomery → Auburn → Birmingham → DC Thu, May 2, 2024 Wed, May 8, 2024
ATL → DC Mon, May 20, 2024
Auburn → Huntsville → Fort Payne → DC Fri, May 31, 2024 Sat, Jun 1, 2024
Fort Walton Beach → DC Mon, Jun 3, 2024
Fort Walton Beach → DC Tue, Jun 11, 2024
ATL → DC Mon, Jun 17, 2024
DC → ATL → Auburn → Huntsville → Auburn → Huntsville → Birmingham → Auburn → Dothan → Enterprise → DC Tue, Jun 18, 2024 Sat, Jun 29, 2024
ATL → DC Mon, Jul 22, 2024
DC → Auburn → Montgomery → Dothan → Orange Beach → Mobile → Point Clear → Huntsville → Orange Beach → Auburn → Montgomery → DC Thu, Aug 1, 2024 Sun, Sep 8, 2024
DC → Montgomery → Auburn → Montgomery → DC Thu, Sep 12, 2024 Sun, Sep 15, 2024
DC → Birmingham → Auburn → Tuscaloosa → Huntsville → Auburn → Birmingham → Huntsville → Auburn → Monroeville → Fulton → Thomasville → Mobile → Dothan → Auburn → Montgomery → DC Thu, Sep 26, 2024 Wed, Oct 16, 2024
DC → Montgomery Fri, Oct 18, 2024
DC → Mobile → Orange Beach → Birmingham → Leeds → Auburn → Birmingham → DC Thu, Nov 14, 2024 Mon, Nov 18, 2024
Montgomery → DC Sat, Jan 4, 2025
DC → Montgomery Thu, Jan 9, 2025
Montgomery → DC Sun, Jan 12, 2025
Montgomery → DC Mon, Feb 17, 2025
DC → Montgomery Fri, Feb 21, 2025
Montgomery → DC Sun, Feb 23, 2025
ATL → DC Tue, Feb 25, 2025
DC → Montgomery Thu, Feb 27, 2025
Montgomery → DC Sun, Mar 2, 2025
DC → Montgomery Thu, Mar 6, 2025
ATL → DC Sun, Mar 9, 2025
DC → ATL → Auburn → Huntsville → Alexander City → DC Fri, Mar 14, 2025 Sun, Mar 23, 2025
DC → Montgomery Thu, Mar 27, 2025
Eglin AFB FL → DC Sun, Mar 30, 2025
DC → ATL Thu, Apr 10, 2025
Montgomery → DC Sun, Apr 27, 2025
DC → Montgomery Thu, May 8, 2025
Montgomery → DC Sun, May 11, 2025
DC → Montgomery Thu, May 22, 2025
Panama City → DC Sun, Jun 1, 2025
Panama City → DC Sun, Jun 8, 2025
ATL → DC Mon, Jun 16, 2025
DC → ATL Wed, Jun 18, 2025
Panama City → DC Sun, Jun 22, 2025
Montgomery → DC Mon, Jul 7, 2025
DC → Montgomery Thu, Jul 10, 2025
DC → ATL Sun, Aug 3, 2025
DC → Montgomery → Auburn → Montgomery → Orange Beach → DC Thu, Sep 4, 2025 Mon, Sep 8, 2025
DC → Birmingham Fri, Sep 12, 2025
Montgomery → DC Sun, Sep 14, 2025

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Rate this Coverage

You must be logged in to rate.
Click any rating to login.
(1 Ratings)

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In

Sign Up

Sign up with

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Sign in with
What's your name?
Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred