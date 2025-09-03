Spanish Fort Mayor brad Bass

Shown is a photo of Mayor elect Brad Bass. Bass won the Aug. 26, 2025 mayoral race and will take office on Nov. 3. 

 Special to Lagniappe Daily/ Brad Bass

New blood will be flowing into City Hall in Spanish Fort on Nov. 3, signaling a change in the city’s leadership for the first time in 13 years.

Mayor-elect Brad Bass, a longtime Eastern Shore resident and recently dubbed community activist, unseated the incumbent, Mayor Michael McMillan, in an almost astonishing upset

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In