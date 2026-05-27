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SWARM & RETREAT

Termite coverage costs more, covers less

Fig 3-FST swarm around flood lightJPG.JPG

Swarming termites attracted to a flood light. Photo by Qian "Karen" Sun (LSU AgCenter)

For nearly half a century, John Geary has relied on Terminix to safeguard his Hickory Ridge home in West Mobile.

Geary said the business relationship dates back to the home’s construction. The builder had it treated by Terminix. Geary kept the coverage, year after year, with annual inspections and, at least twice, made small damage claims which Terminix repaired — neither recently.

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Wings dropped by swarming termites. (Photo by Qian "Karen" Sun/LSU AgCenter)
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A termite monitoring/baiting station is being installed in a grassy area. The station is manufactured by Dow Agrosciences. (Photo by Scott Bauer/USDA)
Terminix

As of May 1, 2026, Terminix's website states services on Alabama's Gulf Coast are unavailable. (Screenshot)
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Damage to a nest of Formosan subterranean termites brings hoards of workers and soldiers with dark, oval shaped heads scrambling to repair the hole. Termites shown about four times actual size. (Photo by Scott Bauer/USDA)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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