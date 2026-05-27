For nearly half a century, John Geary has relied on Terminix to safeguard his Hickory Ridge home in West Mobile.
Geary said the business relationship dates back to the home’s construction. The builder had it treated by Terminix. Geary kept the coverage, year after year, with annual inspections and, at least twice, made small damage claims which Terminix repaired — neither recently.
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