If a snake jumps out of the brush and pierces your leg with its venomous fangs this spring, it is unlikely you will have to drive to the nearest zoo for the life-saving antidote.
Cottonmouths, copperheads, eastern diamondback rattlesnakes, pygmy rattlesnakes, timber rattlesnakes and coral snakes are the six species of venomous serpents that call the logs, rocks and waters of Mobile and Baldwin counties home. The first five are pit vipers, so called because members of the species have a pair of heat-sensing “pits” between their eyes and nostrils that help them hunt. Unlike coastal Alabama’s five pit vipers, the brightly colored coral snake — warned about in the rhyme, “red on yellow, kill a fellow” — is rarely seen.
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(1) comment
Snakes and I get along just fine..... AS LONG as we never encounter each other. :)
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