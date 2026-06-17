A one-dollar bill fed into one of the 50 or so glowing games at the Mobile Race Course sets the slots in motion. Tropical fish and Egyptian women watch as they roll to a stop, while a tiny jockey on horseback bounces in the corner of the screen.
This is what it was like on a recent mid-week afternoon when a Lagniappe Daily reporter strolled into the old “dog track” to see first-hand some of the changes a couple of alert readers had brought to the newspaper’s attention.
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