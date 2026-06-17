Mobile Race Course

The Mobile Race Course, formerly known as the Mobile Greyhound Park, in June 2026.

A one-dollar bill fed into one of the 50 or so glowing games at the Mobile Race Course sets the slots in motion. Tropical fish and Egyptian women watch as they roll to a stop, while a tiny jockey on horseback bounces in the corner of the screen.

This is what it was like on a recent mid-week afternoon when a Lagniappe Daily reporter strolled into the old “dog track” to see first-hand some of the changes a couple of alert readers had brought to the newspaper’s attention.

Mobile Race Course slots

Slot-style games fill the Mobile Race Course in Theodore. Wind Creek, which owns the track, installed the historical horse-racing games in 2025.
Mobile Race Course track

The defunct greyhound track at the Mobile Race Course in June 2026. Regular races ended there in 2017 and the last one ran in 2021.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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