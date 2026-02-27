Blackwood Windom

Mobile District Attorney Keith Blackwood and Circuit Court Judge Michael Windom.

Updated Information

This story has been updated to include a comment from Mobile attorney Marcus Foxx, who represented the witness Blackwood mentioned in his statement.

Mobile District Attorney Keith Blackwood blasted a Mobile County judge Thursday for withholding witness testimony from jurors and allowing them to acquit three men accused of murdering a woman in 2020.

Circuit Court Judge Michael Windom “suppressed lawful evidence presented by the state” Thursday in the case of LaQuonte McCants, Darrin Miller and Darrion Johnson, according to a statement Blackwood posted to Facebook. McCants, Miller and Johnson were each charged with murder for shooting Martha McGinsey in 2020, according to court documents.

