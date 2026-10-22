Prosecutors have suspended charges against a Gulf Shores private investigator accused of impersonating law enforcement.

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Mobile County prosecutors have dropped charges against Tobi Lynn Libbra

Tobi Lynn Libbra was arrested in August after the Mobile County District Attorney’s Office secured a secret indictment alleging she presented herself as an investigator with the state of Alabama when she interviewed a witness in the ongoing fraud probe against the South Alabama Medical & Rehab. Libbra was hired by the clinic and conducted the interview in October 2025.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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