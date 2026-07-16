Austin Tanner- 2

The president of a consulting firm in Orange Beach who has faced accusations of insurance fraud and theft over the past two years had those charges dropped after prosecutors in the Mobile County District Attorney’s Office said they discovered errors in a 2024 indictment. 

Despite dropping their efforts to go after Tanner personally, prosecutors did issue new charges against the firm, ATA Loss Consulting, claiming it used an illegal business model to collect flat fees from clients’ insurance claims. Those charges were immediately settled by the firm as of Thursday when it agreed to be banned from doing business in Mobile County for two years and to pay roughly $50,000 in fines and other costs. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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