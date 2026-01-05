Blackwood standoff suspects

The man and woman accused of engaging Mobile police in a Midtown standoff Sunday, armed themselves with guns, fortified their home “to declare war on the police,” and planned to die in the encounter, Mobile County District Attorney Keith Blackwood said Monday.

Through a livestream from Metro Jail, Arielle Joanna Perreault, 34, and Justin Michael Senia, 27, appeared in court Monday for a bond hearing on charges they fired on law enforcement during a lengthy standoff outside their Tuscaloosa Street home on Sunday. One officer was shot during the encounter and sent to USA Health University Hospital with critical injuries.

