Daphne City Hall

Daphne City Hall

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The Jubilee City will adopt an artificial intelligence (AI) tool to assist the Daphne Public Works Department in taking service calls from city residents.

The Daphne City Council voted unanimously Monday night to approve a $25,000 contract with Daupler, a Kansas-based company that provides a special AI tool that will record and process service requests from city residents at all times, including nights and weekends.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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