Daphne City Hall

Daphne City Hall

 Staff photo

A tax incentive package scheduled to be voted on by the Daphne City Council on Monday, Oct. 6, has been tabled while the Alabama Department of Transportation works on a few details of the contract. 

During its regular meeting at Daphne City Hall, the council tabled a resolution that would, if passed, provide local sales and use tax exemptions on items purchased within Daphne or used on a project to build a new bridge on Interstate 10 between Mobile and the Eastern Shore.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In