High school news

Daphne High School

 File photo

Accusations spread online that led to former Daphne High School Cheer Coach Rachel Jablonski being removed from her post have appeared in a defamation lawsuit filed against a former cheerleader’s parent. 

Jablonski filed a complaint in Baldwin County Circuit Court Thursday, alleging Alishia Rivers, a Baldwin County content creator and mom of a former cheerleader, defamed Jablonski when she alleged the coach had inappropriate contact with students who were on the cheer squad. She also alleges Rivers made false and defamatory statements about her time at DHS and other Baldwin County schools. 

Download PDF Jablonski complaint

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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