68 Ventures $200K land deal

Shown is a rendering of a house and public park that is to be built by 68 Ventures founder Nathan Cox. The Daphne City Council on Dec. 15 introduced an agreement to sell the property located along Belrose Avenue to Cox so he vuild a single family residence and park there. The city intends to use those funds to help pay for a search-and-rescue training facility. 

 Special to Lagniappe Daily/ 68 Ventures

A proposal allowing the $200,000 sale of a piece of land on Belrose Avenue to 68 Ventures founder Nathan Cox passed through the first of two hurdles in the Daphne City Council Monday night. 

During the City Council’s regular meeting in Olde Towne Daphne, Council President Ben Hughes allowed the proposal, along with a deal to give 68 Ventures $8 million in tax incentives for a hotel project on Main Street, to go unread and move forward. No city council members opposed the two items from proceeding to the next council meeting in January.

