Daphne City Hall

Daphne City Hall

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The Daphne City Council has approved two more businesses to sell hemp products to people aged 21 and up inside city limits, more than any city in Mobile or Baldwin counties. 

During its second March meeting at Daphne City Hall, the Daphne City Council voted unanimously to allow two Top Shelf Liquors to sell consumable hemp beverages, often called THC drinks, at 9475 Highway 90 and 2200 Highway 98, respectively. As of March 11, the Jubilee City already has two other businesses to sell hemp products such as THC drinks, smokeable flower, vapes, oils and edibles. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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