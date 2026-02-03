Matt Simpson 2025

Rep. Matt Simpson, R-Daphne

 Staff photo

Alabama House Rep. Matt Simpson, R-Daphne, was hospitalized Tuesday in Montgomery after experiencing pain in his appendix, according to a post by his family. 

Simpson was scheduled to appear before a State Senate committee to explain House Bill 41 on Tuesday afternoon, which would allow those who sexually assault people under the age of 12 to be given the death penalty, but he left before the meeting started, and looked pale, according to a report by the Alabama Reflector. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In