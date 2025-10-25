Clyde Jones, of Daphne

Shown is a photo of Daphne resident Clyde Jones. Jones has announced he will run for the U.S. House of Representatives for District 1, which encompasses Baldwin County.

 Special to Lagniappe Daily/ Cyde Jones

 A minister from Daphne has announced he will run for Alabama’s open District 1 U.S. House seat in 2026. 

In a written statement, Clyde Jones, a Macedonia Missionary Baptist Church preacher, said he would advocate for federal healthcare spending and attempt to bridge a political divide between Democrats and Republicans if elected to the seat.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In