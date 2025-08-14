Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

New details of a Thursday morning murder-suicide on Sable Court in Daphne have now been released, but investigators are still determining a motive. 

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery told Lagniappe Thursday afternoon deputies responded to a welfare check for Kenneth Smith and his family at around 3:30 a.m. and found him and three other family members dead. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In