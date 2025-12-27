Daphne City Hall

Daphne City Hall

 Staff photo

The city of Daphne is heading toward a settlement agreement conference with a company after having denied a rezoning application for it to build a rental and self-storage facility. 

The Daphne City Council on Monday, Dec. 15, went into an executive session to discuss the lawsuit against Amerco Real Estate Company and then met with the company in court the next day to discuss a settlement. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In