AL0050000-573641-246133-221824-Mugshot-1.jpg

James Mitchell McMasters, 66,

A Baldwin County man facing felony charges after an hours-long armed standoff with law enforcement over the weekend was found dead early Monday following a motorcycle crash, police said.

James Mitchell McMasters, 66, died at the scene of a single-vehicle crash at about 1:20 a.m. on Jan. 5 on State Highway 181 at Pleasant Road, according to Daphne police. Investigators said McMasters was riding a motorcycle that left the roadway and struck a tree. No other vehicles were involved.

