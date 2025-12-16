Courtroom
By Scott Johnson

Coastal Alabama communities need an additional six jury trial judges to adequately address current caseloads and trial backlogs, according to new information presented to Alabama judicial officials.

The findings are based on new data presented by Alabama Chief Justice Sarah Stewart to the Administration of Courts’ (AOC) Judicial Resources Allocation Commission on Dec. 9 in Montgomery. The study, conducted using a model developed by the National Center for State Courts, tracks how much time judges spend on different types of cases and projects how many judges are needed to handle current workloads.

GBPacker

#bipartisanjudges

