The race for governor in Alabama will likely determine the state’s future with AI and data centers, and both Tommy Tuberville and Doug Jones are making clear where they stand.
Tuberville, currently serving as U.S. senator, told reporters Thursday morning Alabama should move aggressively to become a national leader in data centers and artificial intelligence. The presumptive frontrunner for Alabama governor, Tuberville dove headfirst into the hot-button issue last week while speaking to Alabama sheriffs, where he called data centers a “gold mine” for tax revenue that the state should harness, not avoid.
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(1) comment
Modern data centers are becoming an essential part of America's digital infrastructure. They support cloud computing, artificial intelligence, online banking, healthcare, education, manufacturing, and countless internet services that businesses and consumers rely on every day. Beyond these critical services, data centers create high-paying jobs, generate substantial local tax revenue, and stimulate investment in roads, communications, utilities, and other community infrastructure.
A common concern is that supplying electricity to these large facilities will increase residential electric bills. In most cases, that is not how utility systems are designed. Large commercial customers typically pay the full cost of the electricity they consume, including the construction of new transmission lines, substations, and, where necessary, new generating capacity required to serve their facilities. These costs are generally recovered through long-term contracts and commercial electric rates rather than being shifted to residential customers.
Increasingly, developers of large AI and hyperscale data centers are planning to generate much or all of their own electricity through dedicated power plants located on or near the data center campus. These facilities may utilize advanced natural gas generation, renewable energy with battery storage, or next-generation nuclear reactors. By supplying power directly to the data center, these dedicated energy systems reduce demand on the public electric grid and minimize the need for utilities to expand generation solely to support new industrial loads.
An additional benefit of dedicated on-site generation is its potential to improve overall grid reliability. Many of these generating facilities are designed with capacity that can exceed the immediate needs of the data center or experience periods when the data center's demand is below the plant's output. In those situations, surplus electricity can be exported to the regional electric grid, providing additional generating capacity, improving system resilience during periods of peak demand, and helping maintain a reliable supply of electricity for homes and businesses.
Water consumption is another frequently misunderstood issue. While older data centers often relied on evaporative cooling systems that consumed significant amounts of water, many new facilities are adopting advanced cooling technologies designed to dramatically reduce water usage. Closed-loop liquid cooling systems continuously recirculate coolant rather than consuming fresh water, while air-cooled heat rejection systems and direct-to-chip liquid cooling further improve efficiency. As AI computing continues to evolve, these technologies are expected to become increasingly common, allowing many future data centers to operate with minimal water consumption compared with traditional cooling methods.
When properly planned and regulated, modern data centers can strengthen local economies, improve electric grid reliability through investment in new infrastructure and the potential export of surplus power, and provide the computing resources needed for continued technological innovation—all while minimizing impacts on residential electric rates and local water resources.
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