Dauphin Island fox photo

Shown is a photo of a fox on Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

The town of Dauphin Island is challenging a temporary restraining order stopping the removal of red foxes from a nature preserve, saying those who filed it are only interested in stopping the removal for personal or commercial benefit.

On Tuesday, the city’s attorneys challenged the TRO that was granted to two Mobile County residents and an injunction, which seeks to block the removal of red foxes from the island’s 800-acre West End nature conservation.

