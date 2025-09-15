DI Fox

Shown is an image of a fox on the West End nature conservation in Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

Two Mobile County residents have filed a lawsuit against the town of Dauphin Island to stop the removal of red foxes from the island’s West End nature conservation. 

The lawsuit was filed on Monday in Mobile County Circuit Court, and states that Spence Harrison, a local photographer who has conducted projects on the island’s foxes, and resident Duane Woods would suffer irreparable financial and personal harm if the foxes’ were removed. 

