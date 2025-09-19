DI Fox

Shown is an image of a fox on the West End nature conservation in Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

 A Mobile County Circuit Court judge on Friday denied a motion to dismiss a lawsuit seeking to block the trapping and euthanizing of foxes on Dauphin Island’s West End nature preserve.

Judge Michael Youngpeter told attorneys representing both the town of Dauphin Island and the plaintiffs that because of questions raised about West End fox removal, as well as a right for parties to seek legal action for those who cannot sue on their own, he was moving the case to Oct. 10 for trial.

