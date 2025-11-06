Davis announces administration leadership

(Left from Right ) Julia Samuels, Dr. Shaun Porter , and TJ Pettway 

(Left from Right ) Josh Briskman , Walter Knight and Roderick Shoots 

Newly elected Prichard Mayor Carletta Davis has announced her senior executive staff. Davis described the leadership team as committed to guiding the city with accountability, innovation, and service.

In a press release Thursday, Davis emphasized her dedication to establishing a government committed to enhancing city operations, fostering public trust, ensuring responsiveness and transparency, and building strong community engagement.

