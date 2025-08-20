Kent Davis Vets Recover headshot

Former ADVA commissioner and Vets Recover Executive Director Kent Davis 

 Staff photo

After being controversially removed from office last fall, former Alabama Department of Veterans Affairs commissioner Kent Davis has taken the helm of Mobile’s Vets Recover.

John Kilpatrick, the organization’s founder and first CEO, told Lagniappe Wednesday that Davis, a retired U.S. Navy rear admiral who headed the state’s veterans affairs agency for five years before Gov. Kay Ivey used her “supreme executive power” to fire him, started work as Vets Recover’s new executive director on Monday.

