Several million dollars in payroll tax refunds have been awarded to a Huntsville defense contractor.
The award was effective July 14 to Invariant Corp. in Madison County, which develops military technology focused on missile systems, launchers, counter-drone technology, sensors, software and related manufacturing and integration work. The nature of the expansion and the tax credit is unclear as the company has not disclosed any major expansion.
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(1) comment
who are these mysterious people giving away our tax dollars to these companies that apparently have to do nothing but ask (or bribe??) Millions of tax dollars from a state that can't afford to pave roads or fund schools or pay state employees a living wage.... yet this mysterious group of individuals just hand out MILLIONS of our much-needed tax dollars..... I smell a rat
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