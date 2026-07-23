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Invariant Corp. (Provided)

Several million dollars in payroll tax refunds have been awarded to a Huntsville defense contractor.

The award was effective July 14 to Invariant Corp. in Madison County, which develops military technology focused on missile systems, launchers, counter-drone technology, sensors, software and related manufacturing and integration work. The nature of the expansion and the tax credit is unclear as the company has not disclosed any major expansion.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Walter Bower

who are these mysterious people giving away our tax dollars to these companies that apparently have to do nothing but ask (or bribe??) Millions of tax dollars from a state that can't afford to pave roads or fund schools or pay state employees a living wage.... yet this mysterious group of individuals just hand out MILLIONS of our much-needed tax dollars..... I smell a rat

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