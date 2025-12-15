Buckley, McWilliams, Stength, Oshinski

The Mobile County Sheriff's Office announced the arrest of four men on child exploitation charges during a December operation. The suspects include (top left, to right)  Randy Oshinski, James Buckley, (bottom left) Eugene Stength, and Randall McWilliams.

Four arrests and 17 felony charges have been made this month as part of a targeted initiative led by the Mobile County Sheriff’s Office to crack down on child pornography.

The agency’s Internet Crimes Against Children (ICAC) unit coined the effort, “Operation Frost Byte,” targeting suspects accused of possessing or soliciting child sexual abuse materials, according to the Monday statement.

