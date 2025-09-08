Daniel Holifield

Mobile County Sheriff's Office fleet manager Daniel Holifield has taken a forced retirement after being arrested for first-degree theft of property.

A grand jury has indicted a former Mobile County Sheriff’s deputy on 13 felony charges tied to illegally signing over and selling forfeited vehicles from the agency’s impound lot. It does not, however, address questions about the same officer’s timesheets and clocking 2,600 hours of overtime in just one year.

Daniel Earl Holifield, 51, who left the sheriff’s office in 2023 under investigation, is accused of using forged title applications and bills of sale to obtain department-seized vehicles for personal use or resale. The indictment, handed down Aug. 22 and unsealed this week, includes three counts of first-degree theft and 10 counts of criminal possession of a forged instrument.

