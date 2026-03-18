Stockton Alabama

Stockton, Alabama, a community in North Baldwin County (Courtesy of the Stockton Heritage Association & Museum)

As several bills are moving through both the Alabama House and Senate to curb a solar farm development in Stockton, opponents are mounting a challenge to the legislation and what they said is a statewide reaction to a local issue in Baldwin County.

Representatives of Silicon Ranch, which was last year greenlit by the Alabama Public Service Commission to build a solar farm in the Stockton community off Interstate 65, and other solar energy advocates spoke against a House bill during a public hearing Tuesday.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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