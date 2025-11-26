DI Fox

Shown is an image of a fox on the West End nature conservation in Dauphin Island

 Special to Lagniappe Daily/ Spence Harrison

The Dauphin Island Town Council will hold a public hearing on Dec. 1 to receive input on two ordinances that would, if both are passed, ban the feeding of foxes, feral cats and other wildlife on the island. 

The ordinances, which were introduced earlier this month, will have to make it past the public hearing and then by a vote of the Town Council at its next December meeting.

